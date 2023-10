Noviembre empezará de maravilla para 5 signos gracias a las estrellas Oriónidas

Este último fin de semana de octubre será sensacional porque de la lluvia de estrella Oriónidas estarán en su punto máximo de 15 meteoros por hora y su efecto será duradero porque las nacidas en Géminis, Cáncer, Escorpio, Capricornio y Acuario van a tener un golpe de suerte en la primera semana de noviembre, la recta final del año. A esto se le suma el gran brillo que tendrá la Luna en su fase llena el 28 de octubre. La Luna Cazador traerá bonanza.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Una pariente que adoras mucho te darás unos consejos invaluables sin que tú se los pida, lo que los hará mucho más importantes. Estos te servirán para la nueva etapa que estás por comenzar antes de que finalice el año. Eso sí, no le prestes atención a todos aquellos que solo buscarán desestabilizarte con sus palabras, porque saben que eres indetenible y su envía los consumirá.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Tienes mucha carga laboral y eso te está impidiendo pasar tiempo con tus seres queridos, incluso, te has perdido de fechas importantes por prestarle más atención a sus responsabilidades laborales, pero en noviembre todo esto cambiará, porque lograrás un balance que te permitirá compartir con tu gente a plenitud sin pensar en lo que tengas que hacer. Estarás satisfecha, porque tú también lo necesitas.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Vas a avanzar muy rápido en los asuntos financieros y será principalmente porque te organizarás. Pondrás restricciones en los gastos, mientras que los ingresos se incrementarán. Es posible que disfrutes de un pago acumulado, con el que podrías comprar algo que necesitas desde hace tiempo para tener mayor bienestar. Este mes promete ser de mucha bonanza para ti.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

La reflexión te llevará a tomar decisiones drásticas que muchos criticarán, pero que a ti te darán mucha tranquilidad, y es lo que verdaderamente importa. Eres una mujer determinante y ahora con capítulos cerrados avanzar mucho más rápido y fácil en temas que te han costado un mundo entender, como en el amor y las relaciones familiares. Empezará la etapa de renacimiento.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Te llegará una oportunidad para que hagas un trabajo a destajo, peor muy bien remunerado y por el que no tendrás que hacer un mayor esfuerzo. Quizá te dé un poco de temor porque no realizas esta actividad desde hace algunos años, pero en vano no te han buscado a ti, pues saben que eres muy buena en lo que haces y están apostando a ti. Lo resolverás rápidamente y te abrirá puertas.