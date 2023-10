Octubre terminará y las estrellas Oriónidas cambiarán por completo la vida de 6 signos chinos

En el zodiaco chino hay seis signos que tendrás giros inesperados en sus vidas luego de que la lluvia de estrellas Oriónidas lleguen a actividad más alta este 21 y 22. Ellos son los animales: Buey, Serpiente, Caballo, Mono, Perro y Cerdo.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Se vienen algunas transformaciones relacionadas con el ámbito financiero, pues cada vez estás más cerca de alcanzar la independencia económica, lo que se traducirá en tener mayor respaldo monetario en tu hogar. Ya no tendrás que depender de otras personas para tener lo justo que te corresponde, aunque esto implique trabajar un poco más. Conseguirás la tranquilidad que estás buscando.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Vas a aprender a valorar a quien tienes a tu lado, pues la misma vida te demostrará que eres muy afortunada por saber elegir a tu pareja. Ciertas circunstancia te harán reflexionar y empezarás cambiar para mejor esos aspectos que siempre han sido tema de discusión entre tú y tu pareja. El apreciará mucho lo que harás y también te cederá, porque sabe que el fin último es que todo marche bien.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Es probable que le digas adiós a ese lugar en el que vives. Un nuevo hogar te cambiará la forma en cómo estás percibiendo actualmente tu vida. Será esa chispa que te encenderá de nuevo la esperanza que tienes dormida debido a las situaciones que has vivido. Ahora sí tendrás paz y un otro comienzo se vislumbra en tu vida, pero está vez todo será como lo deseaste en un principio.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Te sentirás culpable al inicio, pero en el fondo sabrás que será una excelente decisión. Te quedarás sola, pero es mejor estar así que con alguien al lado que solo se encarga de vejarte cada vez que puede. Renacerás, el tiempo curará tu dolor, pero debes permitirte ser curada, querer un cambios positivo para tu existencia, porque sino de nada valdrá la pena.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Vas a toparte con el amor de tu vida. Conocerás o se desarrollará en ti un gran sentimiento por un hombre que será tu maestro y alumno, porque aprenderán y enseñarán al otro, y esto hará que su relación sea muy armoniosa, siempre con llena de entusiasmo y vitalidad. Ambos llegarán para conocer el mundo de otro. Es posible que duren unos pares de años.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Tendrás que aprender a delegar si quieres tener un poco más de libertad, porque no todo es dinero, ya que no te comprará el tiempo de calidad que puedes pasar contigo o con tu familia. Solo debes preguntarte qué pasará cuando mueras. Pues todo seguirá igual. Deberás entender que no eres imprescindible para que funcione todo lo que te rodea.