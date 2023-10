La luna cuarto menguante y el Eclipse Solar cambiarán la suerte de 5 signos antes del 14 de octubre

Este viernes 6 de octubre la Luna llegará a su fase de cuarto menguante para influir en el destino de los signos de Aries, Cáncer, Escorpio, Sagitario y Acuario, que luego recibirán todo el poder del eclipse anular del sol, que se desarrollará el 14 de octubre desde Estados Unidos hasta Argentina. Un evento que no se ve desde hace 29 en México y ahora le dará un rayo de esperanza a muchas que lo ven como una nueva oportunidad para comenzar de buena manera, haciendo todo como corresponde. Este evento se desarrollará desde las 10:45 de la mañana en territorio azteca

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Tienes que dejar de lado el rencor para que puedas recibir todo lo bueno que el cosmos tiene para ti, ya que se vienen sorpresas positivas relacionadas con los proyectos que dejaste en el pasado, por lo que los retomarás para terminarlos y sentirte realizada y feliz. Tu frustración se irá de una vez por toda y una nueva fase iniciará.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

El estrés desaparecerá cuando te des la oportunidad de relajarte, tomes un día completo para ti, en el que no pienses en el trabajo ni las preocupaciones. Ese día llegará esta semana y aliviará el dolor que mantener en la espalda y hombros, pero tendrás que atesorar esos momentos para que las dolencias no vuelvan a aparecer.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Las señales para que inicies eso que tanto deseas comenzarán a manifestarse y deberás interpretarlas para que todo te salga como lo deseas. Se concretarán acuerdos con personas que tienen cierto poder y a quienes necesitas para llegar a la meta. Ellas se convertirán en tus aliadas y lo mejor de todo es que te tendrán muchísima confianza.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Un hecho inesperado con tu salud te obligará a tomar un descanso, a desistir de algo que quieres con todas tus fuerzas. Esto será momentáneo, pero te producirá mucha tristeza porque tienes el entusiasmo muy elevado. No lo veas como algo malo, sino como que no es el tiempo en el que debes hacer por alguna que aún no sabes, que solo el tiempo te dará la respuesta.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Deberás poner en su sitio a esa persona que no repara en hacer comentarios pasivos-agresivos, que tanto te afectan. Dale dos alternativas: tomarlo o dejarlo, pero tendrás que fijarle un límite y aprender a decir no, porque está acabando con la paz que reina en tu hogar, ya que sabe que siempre cumplirás con sus caprichos por encima de cualquier situación.