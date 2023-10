5 signos chinos recibirán un golpe de suerte desde el 6 de octubre por el eclipse solar

Como un disco que no es capaz de tapar el sol en su totalidad, así se verá el eclipse anular del sol el 14 de octubre en casi toda América. Lo que será un buen augurio para el amor, el hogar, la familia y el empleo. Los privilegiados por sus efectos positivos serán los animales del zodiaco chino: Rata, Conejo, Dragón, Mono y Cerdo.

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Habrás reconciliación con alguien a quien amas y por quien has sufrido mucho, pues te aplicó la ley de la indiferencia. Pero todo esto quedará en el pasado, pues se reconocerán que no pueden seguir de esta forma y buscarán una salida en la que ambos ganen. Atrás quedarán esos malos ratos que ambos se han hecho pasar, y lo mejor de todo es que no se repetirán.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Tendrás una grandiosa idea que te parece descabellada, pero que si lo piensas muy bien, es buenísima para trabajar en ella, así que no la descartes de una vez. Solo debes ver analizar más al detalle para que te des cuenta que puede llevarte lejos y también a ampliar o acercar a un círculo de personas influyentes, que darán mucha información para que camines hacia el éxito.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Tu intuición no te fallará. Así que apuesta por eso y verás que no te fallará, porque siempre ha sido tu gran aliada. No permitas que los comentarios de los demás te desanimen o te hagan creer que estás cometiendo una locura. Eres una mujer brillante y sabes sopesar lo negativo, por lo que correr el riesgo, lo valdrá. Ya luego tendrás tiempo para presumir tu triunfo.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

La paciencia que tienes que llevará hasta un punto en el que otros claudicarán porque no tienen esa maravillosa virtud que tú sí posees. No te importará esperar, aunque en algún punto te desesperes un poco, no perderás el control y te mantendrán en pie hasta el final. Esto te beneficiará. Al final, saldrás victoriosa, con tus manos llenas de abundancia y prosperidad.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Tu solidaridad será recompensada. Es posible que te encuentre algún equipo electrónico que te hace falta. Sin embargo, lo devolverás a su dueño cuando aparezca, porque quedártelo no está entre tus planes. Sabes muy bien lo que se siente no recuperar lo que tanto te costó. El dueño del aparato te agradecerá y sus palabras serán benditas para ti, y la lluvia de bendiciones te empapará.