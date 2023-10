Mujer se hace viral tras romper en llanto por cuidar a sus hijos sola: muchas se identificarán

La maternidad es agotadora y si bien trae alegrías, es un trabajo complicado que muchas deben hacer solas. Esto ha sido desde siempre pero es gracias a las redes sociales y plataformas como TikTok que cada vez podemos comprender mejor a qué se debe el agotamiento de las mamás.

Desde los problemas de nutrición que pueden enfrentar y los dolores del embarazo y el postparto, hasta los patrones de sueño fragmentados, los cambios hormonales, la mentalidad de estar de guardia todo el tiempo, el ejercer una crianza amorosa pero firme y la presión ajena de ser siempre perfectas no hace más fácil el trabajo. Encima, muchas veces las mujeres no cuentan con apoyo y por tanto a todo lo anterior se le suma el tener que trabajar para llevar sustento a casa y estar pendientes 24/7 de los hijos.

Algunas pueden parecer tener todo bajo control pero es en el momento más inesperado que terminar por explotar de tanto que se guardan por verse como todos esperan que se vean.

Es así como una usuaria de TikTok se ha hecho viral compartiendo su agobio y cansancio por no poder tomar un tiempo fuera de sus tareas en casa y oblicaciones como madre.

“Necesito un tiempo fuera y no puedo”: el grito de auxilio de muchas mamás

Maternidad Esta usuaria rompiò en llanto por no poder tener un tiempo fuera de cuidar a sus hijos (TikTok)

“No estaba preparada en la maternidad para constantemente tener que encontrar la paciencia, a todas horas para hacer todo porque nadie me dijo lo agotador que sería estar escuchando a alguien llorar o quejarse o decir ‘mamá mamá mamá' todo el tiempo, 24/7. No hay forma de preparar a tu cerebro para manejar eso. Y encima de todo, estás intentando hacer las cosas por y para ellos; comida, los platos limpios, lavar la ropa, todo para cuidar la casa y cuidarlos a tus hijos, a las mascotas y nadie lo ve”, señala la mujer en su video.

Y continúa: “Sólo lo toman como que no les prestas atención y quieren más de tu atención y tú ya se las estás dando cuidando de ellos. Sólo necesitas 5 minutos en los que nadie te esté diciendo nada. Es una saturación extrema (...) Mi marido trabaja mucho por la familia pero al fin va a hacer algo que no ha hecho desde que estamos juntos que es irse de fin de semana y sólo puedo pensar en cómo voy a hacer esto sola por un par de días. Me estoy rompiendo. No es él pero es que una no puede tomarse el día libre de la paternidad”.

“No puedes sólo irte como “necesito un día de salud mental”, me voy a tomar un día para recargarme, para ser una mejor mamá. No puedes hacerlo. Si eres afortunada podrás pedirle ayuda a tu mamá pero siendo realistas como papás, hasta quie no lo haces, no sabes lo agotador que es.. Y si me tomo un tiempo fuera me siento culpable por dejar a mi bebé”.

El agotamiento de mamá es muy real y la sociedad no muestra empatía por ello

La fatiga de mamá es una forma de agotamiento que se produce como resultado de sentirse abrumada física y emocionalmente por la paternidad. Una madre agotada a menudo experimenta temores relacionados con no ser lo suficientemente buena, renunciar al control y perder el sentido de sí misma.

Aunque los síntomas son similares al agotamiento profesional, la fatiga de la madre se diferencia en que los síntomas son el resultado específico de la crianza de los hijos, como el agotamiento físico y emocional por tratar de hacer demasiado, el distanciamiento emocional de los niños y una sensación general de incompetencia de los padres.

Otra gran diferencia respecto al agotamiento laboral es que el cansancio en la maternidad no se puede resolver simplemente cambiando de trabajo o abandonando el lugar de trabajo. Hay una clara sensación de estar atrapado en una situación sin salida aparente.

Estas mamás abrumadas tienden a invertir demasiado en su papel maternal durante un periodo prolongado, hasta que el miedo a no ser lo suficientemente buena se convierte en una causa subyacente del agotamiento. Ya sea la presión de criar niños limpios, bien vestidos y con buen comportamiento, preparar comidas frescas todos los días o asegurar el futuro de sus hijos, el esfuerzo constante por alcanzar metas poco realistas (ya sean establecidas por la sociedad o por la propia madre) eventualmente toma un peaje en la salud física y emocional.