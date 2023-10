¿Quieres fortalecer tu relación con tus hijos? Estos son 4 comportamientos que debes evitar

Tener una bella relación con los hijos no es cuestión de suerte sino de trabajo como padres | (Omar Lopez/Unsplash)

La relación entre padres e hijos es una de las más significativas que una persona pueda desarrollar en su existencia. Si es construida sobre bases sólidas, el vínculo es inquebrantable ante el tiempo.

Sin embargo, cuando esto no sucede porque la confianza es traicionada o los sentimientos fueron heridos, los lazos entre ambos pueden debilitarse mucho y verse empañados durante toda la vida.

Ahora, tener una relación larga, sólida y saludable con los retoños no es cuestión de suerte sino de un trabajo que padres entregados comienzan desde que sus herederos son unos niños pequeños.

Los comportamientos que padres deben evitar para tener una relación fuerte con sus hijos

Si quieres asegurarte de tener un vínculo fuerte con tus hijos, te compartimos las cuatro actitudes que los padres deben prescindir para fortificar la relación con sus vástagos, de acuerdo a Parents.

Irse a los extremos con la crianza

Para poder comenzar a crear un lazo sólido y duradero con sus hijos, una práctica que los padres de niños tienen que evitar es el irse a los extremos en la crianza que les están dando.

“Si bien un estilo de crianza dictatorial causa tensión extrema en las relaciones, también lo hace uno demasiado laxo…”, aseguró la consejera clínica Leigh Kolodny-Kraft a la revista citada.

“Un estilo de crianza equilibrado es aquel en el que los padres animan a sus hijos a expresar sus sentimientos y respetarlos mientras les ayudan a formular sus propias soluciones”, explicó.

Comparar a tus hijos entre ellos

Otra actitud que afecta las relaciones es el comparar a los hijos entre ellos. Lamentablemente, muchos padres miden el comportamiento de sus retoños cotejándolo con el de sus hermanos.

La comparación no solo genera una gran tensión entre el menor y sus progenitores, también entre los hermanos. “Enséñele a su hijo a valorarse a sí mismo como individuo”, aconsejó la experta.

Los padres deben enseñar a los hijos a valorarse como individuos | (Tima Miroshnichenko/Pexels)

Vivir los sueños a través de los hijos

Sin duda, algo que hace gran daño a los lazos es buscar que los hijos cumplan los sueños que nosotros no pudimos. Ningún padre puede esperar que los pequeños quieran lo mismo que ellos.

El forzarlos a seguir los anhelos no cumplidos solo causa perjuicio a la relación a largo plazo. Cada menor tiene sus propias fantasías y el papel de los padres es solo valorarlos y apoyarlos en ellos.

Impedir que fracasen con frecuencia

Un comportamiento que padres y madres deben evadir para forjar un vínculo sano con sus hijos es constantemente impedir que fracasen en sus retos y tareas porque imposibilita su desarrollo.

“Acudir al rescate cada vez que un niño falla elimina la necesidad de que resuelvan los problemas por sí mismos”, aseguró la profesora de psiquiatría Cheryl Kennedy a Parents.

“Eso no quiere decir que no debamos enseñarles, (pero) no deben esperar que un padre les allane las cosas todo el tiempo”, destacó la experta.