La luna de la cosecha traerá malas noticias para la primera semana de octubre en estos signos

Este viernes 29 de septiembre, la Luna llegará a su fase llena en pleno apogeo, por lo que parecerá ser un poco más grande y brillante de lo habitual. Esta superluna de la cosecha debe su nombre a que siglos atrás, los campesinos usaban el satélite como referencia para cosechar lo que cultivaban durante la primavera. Ahora, a partir de las 9:57 de la noche, hora de México, las malas noticias llegarán a la vida de Aries, Géminis, Leo, Libra y Piscis.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Los problemas financieros se incrementarán por la falta de planificación y organización, por lo que habrá más gastos. Esto impedirá que puedas acceder al crédito que quieres aplicar desde hace varios meses. Ahora debes seguir esperando hasta que se regularice tu economía y puedas sustentar tus cifras. Lo ideal es que aprendas de este experiencia y seas un poco más aplicada con el dinero, los ingresos y egresos de las cuentas bancarias.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Aparecerá un amor del pasado que vendrá a desestabilizar la relación que tienes en la actualidad. Te complicarás sentimentalmente porque sentirás que amas a los dos y esto te pondrá en una disyuntiva, sin contar que cambiarás con tu novio. Las peleas comenzarán, todo te molestará. Deberás sincerarte contigo y tomar una decisión, porque al final serás la verdugo en esta relación de tres.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Tu espontaneidad te traerá serios problemas, ya que no te sabrás medir ante una circunstancia delicada y tu reputación se verá manchada. Te avergonzarás, pero ya no habrá marcha atrás. Debes medir tus palabras y acciones porque no todo el mundo puede tolerar tu manera de ser, y menos si no eres capaz de adaptarte al momento. Te podrá costar hasta el empleo.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Se vienen grandes cambios en materia del trabajo, porque es posible que por hablar sobre tu descontento con algo de la empresa, seas removida de tu cargo y pasada a otra parte que pocos quieren estar o hacer labores que nadie desea. Pese a la censura que quieren aplicarte, tienes la gran opción de abandonar el empleo y enfrentarte nuevo a la búsqueda de otro más amigable.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

No creas en las promesas de que invirtiendo en un negocio presuntamente demasiado próspero podrás recuperar y multiplicar tu inversión en corto plazo. Esto no es más que la típica estafa piramidal solo que bajo otro modus operandi que busca lucrarse con tu dinero. Si depositas tus finanzas en manos de esas personas, tu futuro no será nada alentador en materia económica.