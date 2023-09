El golpe de suerte en el trabajo para 6 signos antes de que acabe septiembre

Septiembre está en su ocaso y cerrará por todo lo alto con la última superluna del año, así como la lluvia diurna de estrellas que le darán suerte en el trabajo a los signos del zodiaco chino: Tigre, Conejo, Serpiente y Mono.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Con empleo: Te incluirán en un proyecto que te abrirá muchas puertas y podrás estar en contacto con personas influyentes o que tienen algo de poder, que finalmente te podrán catapultar hacia un mejor trabajo, solo necesitarás tener un poco de paciencia.

Sin empleo: Una mujer será quien te guíe hacia tu nuevo empleo, pues su sexo sentido la hará presumir que hay una oportunidad muy buena para ti, así que toma su palabra, envía el CV con mucha fe, pero sin caer en la ilusión descabellada. Si será para ti, todo fluirá.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Con empleo: Aprovecharás las opciones que te darán tus jefes para mejorar, un plus que te lo has ganado a pulso con tu disciplina, dedicación y entrega en cada labor que haces. Quizá esto genere molestia en tus compañeros, pero eso ya no te corresponde a ti subsanarlo.

Sin empleo: Es hora de que busques otras formas de generar un ingreso de dinero a tu casa porque no puedes quedarte de brazos cruzados esperando que un reclutador te llame. No te avergüences si no es algo que estás acostumbrada a hacer, pero el trabajo dignifica.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Con empleo: Te pedirás consejos porque se han dado cuenta que eres atinada para persuadir a los clientes y lograr que accedan a hacer negocios contigo. No te guardes la información, compártela porque esto te traerá mucha más prosperidad y abundancia.

Sin empleo: No todas se logra en el primer intento, así que no desistas por muy desanimada que estés. Rodéate de personas optimistas, verás como rápidamente hallarás el trabajo que se adapta a las necesidades que tienes para no descuidar a tu familia.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Con empleo: Conversar con un hombre mayor de 60 años te dará la clave para solucionar un problema que hasta ahora tiene desesperado a tus superiores. Será algo muy obvio, pero que todos han pasado por alto y tú serás quien dé en el clavo. Serás reconocida por esto.

Sin empleo: Hay una oportunidad de un trabajo por corto tiempo; sin embargo, si te desempeñas bien y logras ver cuáles son las potencialidades podrás quedarte en ese lugar. Tendrás un gran reto por delante, pero con un resultado prometedor.