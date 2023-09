Octubre iniciará con un consejo para 5 mujeres del zodiaco gracias a la lluvia de estrellas

Estamos a poco de entrar en el último trimestre del 2023 y con él se iniciará una serie de eventos astronómicos que cambiarán la vida de algunos signos zodiacales, como Aries, Cáncer, Libra, Escorpio y Piscis, pues septiembre cerrará con la lluvia de estrellas, las Sextantidas, y la Luna de la cosecha este 29.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Fortalece las relaciones con las personas que amas. Has estado muy dispersa con tus amistades por tu realidad te ha absorbido por completo, pero esto no debe ser excusa para que retomes los lazos y los estreches aún más. Recuerda que ellos son tu red de apoyo y también eres importante para todos. Busca relajarte con ellos, escucharlos porque igualmente tienen mucho que decir. No eres la única que tienes problemas y una rutina estresante.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Libérate del temor al cambio, este es tan seguro en la vida como la misma muerte. No puedes escapar y resistirte solo hará que todo sea mucho más complicado. Al contrario, busca el lado positivo, a lo que puedes sacarle provecho. Piensa que es una opción para hacer mejor las cosas, agradece y actúa. Es normal añorar el pasado, mas debes aprender de esos momentos y ten presente que eso que extrañas ya no está, ni será de nuevo.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Establece límites. No permitas que los demás hagan fiesta contigo porque saben que puedes doblegarte. Analízate y mira dentro de ti para que descubras por qué cedes ante la presión y la petición de los demás. Cuando encuentres tus respuestas verás que decir “No” será muy placentero y más de uno te cuestionará, te dirán cosas para hacerte sentir mal, pero nada de eso te afectará.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Construye hábitos. Si quieres que tu vida comience a cambiar para bien, será necesario que cambies algunas conductas y crees nuevos hábitos. Al principio te puede costar, pero con disciplina lo conseguirás. Sentirás una gran satisfacción cuando hagas las cosas casi por inercia, te sentirás que has llegado a la meta. Empieza con uno y de manera progresiva para que no sea tan complicado para ti.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Cultiva tu mentalidad de crecimiento. No te conformes con poco o estar siempre en la búsqueda de lo más barato o económico en momentos de abundancia financiera. No se trata de derrochar, pero sí de que te entiendas de que puedes adquirir artículos de calidad. Deja de vivir en una austeridad forzada y constante sin necesidad. Esto debe empezar por cambiar tu pensamiento de escasez.