Mujer se viraliza tras decir que no quiere niños en su boda: ésta y otras reglas fueron polémicas

Cuando se trata de su boda, los novios luchan por encontrar en la medida de lo posible, un equilibrio entre su comodidad y la de sus invitados ya sea considerando opciones de menú amigables para la mayoría, sentarlos en mesas con otros invitados con los que puedan congeniar y hasta considerar invitaciones extra ya sea para una pareja o sus hijos.

Estos últimos han sido un tema de debate muy controversial pero la TikToker Sol Carlos, quien está próxima a casarse, no temió en “abrir la Caja de Pandora” diciendo en un video que no quiere niños en su gran día.

Sol Carlos La influencer hizo una lista con reglas polémicas para su boda (TikTok)

“No quiero niños en mi boda”, comienza tajante su video, bajo el argumento de que estos suelen destruir cosas y los padres no hacen nada, además de que no es un ambiente para ellos. “Yo de chiquita odiaba ir a las bodas: la música es fuerte, tenía que dormir en unas sillas incómodas... No llevarías a un niño a una discoteca, entonces ¿por qué lo llevarías a una boda?”, se pregunta. “Entiendo que no todo el mundo quiere pagar una niñera o tiene a alguien que le pueda cuidar al bebé. Entonces tal vez estoy pensando tener una niñera o alguien que pueda cuidarlos en una habitación o donde los padres los puedan dejar”.

Sol continúa señalando que el tema de los niños es especialmente un tema al momento de la ceremonia. “Que un bebé llore o grite está perfecto, así se comunican pero no sé siento que eso durante la ceremonia me distraería un poco”, dice.

Aunque las críticas llovieron, muchos aprobaron su forma de pensar, así como las opciones que puso respecto a habilitar un cuarto especial en caso de que alguien no tenga otra opción más que llevar niños. Asimismo, varios usuarios respondieron que “el problema no son los niños sino los padres”.

“Las bodas no son ambientes para niños, aunque muchos se enojen por ello”, “Yo no los permití y fue la mejor decisión”, “El problema no son los niños, son los padres que no les ponen un alto”, se lee.

Para muchos, que una novia prohiba niños en su boda es igual a tener “niñofobia”, egoísmo y hasta un insulto sin embargo, es una realidad que no a todo el mundo le gustan los niños ni los quiere en su boda y está bien. No significa que sea un odio ni un rechazo absoluto. Nadie quiere ser interrumpido por el llanto o gritos de un niño. ni tampoco que estén corriendo con el peligro de que rompan algo o se lastimen.

La influencer compartió otras reglas polémicas para su boda

Sol Carlos La influencer dijo que no quiere celulares en su boda (TikTok)

Además de decir que no quiere niños, Sol Carlos reveló que tampoco quiere que haya alcohol ya que ni ella ni su novio lo consumen.

“Para los que no saben yo no tomo alcohol. Si hay un brindis y hay champagne tomo un sorbito pero no me termino un vaso jamás y mi pareja es como yo. Estaba pensando por qué no usar ese dinero para comprar algo que todos podamos disfrutar tal vez un show. No sé, he ido a muchas bodas donde el alcohol es un problema. Siento que me van a decir la aguafiestas pero es nuestra boda y tenemos el derecho a hacer lo que queramos. Al final ellos son los aburridos si piensan que no pueden divertirse sin alcohol”, dice.

Sol Carlos La tiktoker reveló que buscará hacer sentir cómodos a sus invitados con condiciones especiales (TikTok)

La influencer también ha compartido que pondrá juegos de mesa en cada una de las mesas pensando en aquellos invitados que no conocen a nadie y que un juego es una buena forma de romper el hielo. Asimismo ha pensado en sus invitados con condiciones especiales como autismo por lo que habilitará una habitación en la que puedan alejarse del ruido, las luces y el exceso de gente.

Finalmente agregó que no le exigirá a sus damas de honor un diseño de vestido ya que muchas veces cuando es algo impuesto puede ser incómodo o algo que sólo pueden usar una vez y prefiere que ellas elijan lo que mejor les convenga.