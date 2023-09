¿Tú qué hubieras hecho? Novia abandona la boda después de que su marido le embarrara pastel en la cara

¿Qué harías si tu novio, no sólo arruina el pastel de tu boda, si no que te lo lanza a la cara? Para muchos esa es una muestra de violencia e irrespeto en un momento que se supone es el más feliz de tu vida, para otros un simple juego y una tradición que no debe molestar a nadie.

Lo cierto es que una pareja se hizo viral en las redes sociales al publicarse un video del momento de partir el pastel de boda.

El problema es que el novio agarró un pedazo con sus manos y fue directo a su esposa para embarrárselo en la cara cuando ella repetidamente le dijo que no lo hiciera, pero sus palabras no tuvieron ningún efecto, pues el hombre insistió hasta el punto que ambos caen al piso debido a la fuerza que ejerce.

Él se levanta con una sonrisa en el rostro y se retira no sin antes ayudarla a ponerse en pie, mientras que la mujer, con el rostro manchado, intenta limpiarse con una evidente expresión de incomodidad tras el preocupante momento.

Según el portal The New York Post, la novia salió furiosa de su boda, pese a que su esposo y familiares trataron de impedirlo.

No se equivocó en su decisión

Días después la mujer, que afirma tener 27 años, recurrió al subreddit “AITAH”, donde los usuarios de la aplicación pueden votar quién tiene la culpa en una disputa civil.

Allí preguntó si se había equivocado al abandonar abruptamente su boda después de que su esposo le rompió el pastel en la cara frente a todos los invitados.

Escribió que sabía que su esposo encontraba divertidos los “videos de romper pasteles” y le pidió que no le hiciera eso porque a ella no le gusta la tradición.

Además, indicó que tenía un trauma con esa tradición porque su familia “se dedica a romper pasteles” y, a la edad de 17 años, sufrió un corte en la frente con “sangrado sustancial” cuando su madre le metió la cara en el pastel de cumpleaños.

“Se suponía que este sería el día más feliz de nuestras vidas y me avergonzó delante de todos por una broma que sabía que yo odiaba”, escribió la novia.

“No sólo eso, arruinó un pastel de 500 dólares. Arruinó mi maquillaje, mi cabello y la parte superior de mi vestido. Se acabó el pastel”.

Razón por la cual, decidió preguntarles a los usuarios de Reddit si lo que hizo de abandonar su boda estuvo bien y muchos aplaudieron su decisión.

“Esto no es sólo un pastel o una broma, es una total falta de respeto”, “Me divorciaría de inmediato... pobre mujer, esto es imperdonable ¿Cómo se puede casar con eso? Es una pena en su día más especial”, “Demasiado agresivo, mi papá lo habría noqueado”, “Es un día especial para toda mujer. Se pone el pelo todo bonito, se maquilla perfectamente, se ve como una princesa... solo para arruinarlo así”, fueron algunos de los comentarios que recibió en apoyo a su decisión.