Golpe de suerte en el dinero y el amor a 5 signos cuando el cometa verde brille del 14 al 16 de septiembre

Sí, el cielo está acontecido con la llegada del llamado Cometa Nishimura que su luz verdosa ha sorprendido a muchos en los últimos días.

Se trata de un cometa recién descubierto por el astrónomo aficionado Hideo Nishimura quien lo avistó por primera vez el pasado mes de agosto.

Pero es entre el 8 y el 17 de septiembre que el cometa verde se dejará ver e irradiará su energía positiva en el Universo.

Los signos de Géminis, Leo, Virgo, Escorpio y Acuario, serán los más afortunados con esa energía que les traerá dinero en abundancia, el amor apasionado y la armonía a sus vidas.

Géminis

El carisma y la confianza te harán brillar en los negocios. Tendrás nuevas propuestas que serán aprobadas y que te ayudarán a progresar en lo profesional. El dinero no te va a faltar para resolver deudas y ayudar a los tuyos que están en un momento de necesidad. El equilibrio económico llega a tu vida y con ello la posibilidad de consolidarte con tu pareja. Recuerda resolver las diferencias para que el amor y la pasión se desborden.

Leo

Tu liderazgo te hace escalar rápidamente en el plano profesional y eso te trae mayores beneficios financieros que te ayudarán a resolver algunas situaciones legales que te tienen preocupada. Si te proponen un proyecto, acéptalo porque será el que en un futuro no muy lejano producirá el dinero para que te sientas holgada. Tu pareja será tu apoyo en momentos difíciles, así que valora cada momento en el que puedan estar y compartir juntos. Así como hay momentos buenos, también les tocará momentos difíciles y estarán compenetrados para superar cualquier obstáculo.

Virgo

Una reunión te pondrá en la cima porque plantearás soluciones a algunos conflictos que no han dejado que los negocios fluyan. Tu eres la que llevará la voz cantante y que vas a resolver todo con tu inteligencia y liderazgo. El dinero llega a ti de manera inesperada, pero una gran cantidad que dirás que te resolverá el futuro inmediato muy bien. La vida te muestra el camino del amor con esa persona especial que está en plan de conquista. No pienses demasiado si te irá bien o no, solo disfruta del momento y deja que el tiempo se encargue de demostrarte lo demás.

Escorpio

Se intensifica el trabajo porque proyectos que no tenías previsto asumir, te los entregan con toda confianza porque valoran todo el esfuerzo que le has puesto a otros casos. Eso te pone de frente con el ascenso que tanto esperabas y con las mejoras salariales que pondrán en equilibrio tu economía. Celebra y disfruta de este momento porque luchaste mucho para que llegara. Tu pareja es tu columna vertebral y están en un momento maravilloso de la relación, así que cualquier decisión que tomen de consolidarse les irá muy bien.

Acuario

Nuevas oportunidades se te presentan en el camino y la confianza que te ganaste hará que asumas un cargo de poder y con ello tendrás una mejora importante en tus finanzas. Cuidado porque será mucho dinero el que vas a manejar y requiere de toda tu concentración. Habrá momentos difíciles, personas que no les gusta la prosperidad de otros, pero cualquier tropiezo estás capacitada para superarlo y destacarte. El amor toca las puertas de tu corazón, tienes que darte la oportunidad porque esa es la persona que estabas esperando para compartir