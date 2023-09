Mercurio retrógrado se va y la suerte llega con estos números para cada signo del 12 al 18 de septiembre

Así como día a día conocemos cuál es el destino para cada signo del zodiaco, la numerología nos permite conocer cuál será el número y sus combinaciones que ayudará a lograr la fortuna y la suerte. Prepárate para conocer los números que esta semana vibran contigo.

Aries

Sus números de la suerte son: 2, 23, 44

Tu energía positiva te ayudará a resolver algunos conflictos en el plano laboral que tienen detenidos los proyectos. Sigue tu intuición y verás que las cosas cambian.

Tauro

Sus números de la suerte son: 3,17,39

No es el momento para firmar documentos o hacer negocios porque no te sientes segura de quien lo propone. Hazle caso a tu mente y analiza muy bien lo que quieres hacer. No hay apuros.

Géminis

Sus números de la suerte son: 7, 26, 40

Las buenas relaciones sociales te ayudarán a mejorar tu economía porque te conseguirás con personas a quienes le interesan las ideas que tienes en mente. Todo va a salir muy bien si te lo propones.

Cáncer

Sus números de la suerte son: 5, 16, 54

Un movimiento en el plano profesional hará que resuelvas algunos problemas con los negocios. Todo va a arrancar bien y tendrás en tus manos el éxito y la prosperidad.

Leo

Sus números de la suerte son: 1, 24, 36

Nuevas oportunidades en lo profesional se te presentan y no las puedes dejar pasar porque con ellas vas a poder garantizar tu futuro y el de tu familia. Sin miedo toma las decisiones.

Virgo

Sus números de la suerte: 7, 12, 49

Sacúdete el miedo a asumir otros retos laborales, tu estás lo suficientemente capacitada para lograr alcanzar las metas con éxito. La Prosperidad depende de tu esfuerzo por salir adelante.

Libra

Sus números de la suerte son: 8, 28, 48

Aun cuando el ambiente laboral está un poco cargado, los proyectos que están en tus manos van avanzando y eso se debe a todo el esfuerzo y las ganas que le echas para sacarlos adelante.

Escorpio

Sus números de la suerte son: 9, 22, 47

La estabilidad económica que esperabas ya está en tus manos, así que toca mantener a flote todo lo que te ha costado construir con tanto esfuerzo. Ayuda a los tuyos, pero también sé muy prudente con los gastos.

Sagitario

Sus números de la suerte son: 6, 13, 52

Debes ser sagaz, previsor y con mucho control para plantear las diferencias que tienes con tus superiores en el plano laboral. Platea tus ideas con cautela y verás que todo se mueve a tu favor. La actitud siempre positiva.

Capricornio

Sus números de la suerte son: 2, 15, 45

En el terreno laboral vienen mejoras importantes que te proporcionaran un equilibrio en tus finanzas, además de ayudarte a salir de algunos compromisos que te preocupan.

Acuario

Sus números de la suerte son: 7, 18, 43

No temas a enfrentar las dificultades que se te presentan en el plano laboral. Eres inteligente y tienes una intuición envidiable, así que pon en practica todos esos elementos y avanza para concretar tus metas.

Piscis

Sus números de la suerte son: 9, 24, 55

En lo profesional te sientes cómoda, sacando adelante cada reto que te ponen al frente. Pero también sientes que no te valoran, así que llegó el momento de buscar otros caminos. Ve con cautela que ofertas vas a tener sobre la mesa.