Stephanie Salas y Michelle Salas: cómo tener una relación cercana con tu hija, hasta la llevará al altar

Es innegable que Stephanie Salas y Michelle Salas tienen una gran relación de madre e hija que han ido cultivando con el paso de los años, sin importar las dificultades del camino.

Incluso podría decirse que esos tropiezos hicieron que el vínculo fuese más fuerte, pues la cantante tuvo que hacerse cargo de su pequeña en solitario al quedar embarazada de Luis Miguel y este no se hiciera cargo de su paternidad en los primeros años de vida.

Michelle Salas y Danilo Diaz Instagram: @michelesalasb (Instagram: @michelesalasb)

A pesar que durante la adolescencia y adultez temprana tuvieron un vínculo, actualmente parece que el artista y la modelo no se llevan bien, así que la hija de Sylvia Pasquel ha sido su mayor referente y su principal figura de apego.

“Estoy contenta, estoy nerviosa también no sé, me voy a desmayar o algo, hay veces que tengo esos sentimientos de cómo se le hace para entrar a dejar un hijo al altar, no es nada fácil, pero estoy muy contenta”, dijo emocionada conforme con Hola sobre la posibilidad de entregar a su hija en la boda con Danilo Diazgranado, probando la unión que existe entre ellas.

Pero, ¿cómo tener una relación cercana con tu hija al estilo de Stephanie Salas y Michelle Salas?

En primer lugar, los especialistas recomiendan dedicarse tiempo diariamente. Pero no aquel de saludarse, hablar de los deberes o compartir un espacio en común en casa o en el auto, sino realmente poder hacer actividades que las unan o conversar sobre temas en común.

Hacer sentir escuchada a tu hija es fundamental para tener una relación cercana, pues así como Stephanie Salas y Michelle Salas sentirá que te puede contar lo que sea y confiará en ti tanto en sus mejores como peores momentos.

Pero esto tiene que ser recíproco, así que también permítete confiar en ella y fomentar que tome sus decisiones, que participe en los deberes de la casa y hacerla sentir parte de la familia.

De igual manera es fundamental demostrar afecto, ya sea con besos, abrazos, sonrisas, frases alentadoras o reconocimientos emocionales y no solo quedarse en lo material. No olvides reconocer sus fortalezas y motivarla a que desarrolle y cumpla sus propios objetivos.