Revelan detalles de la boda de Michelle Salas, ¿asistirá Luis Miguel?

Michelle Salas está a nada de llegar al altar con el empresario venezolano Danilo Díaz, con quien mantiene una relación de siete años y se comprometió el pasado mes de mayo. La ceremonia es de las bodas más comentadas al tratarse de la hija mayor de Luis Miguel, quien fue fruto de su romance con Stephanie Salas.

La relación de padre e hija no ha sido la mejor pues el intérprete al igual que lo ha hecho con sus hijos con Aracely Arámbula estuvo ausente en la vida de Michelle por un largo periodo y aunque años después retomaron el contacto pocas veces se les ha visto juntos.

Ahora la mayor incertidumbre entorno a su boda radica en si su padre la entregará al altar, pues aunque ella aseguró que está invitada toda su familia, su abuela Sylvia Pasquel ha revelado algunos detalles.

Los detalles de la boda de Michelle Salas

En medio del hermetismo que ha manejado Michelle Salas, su abuela habló sobre algunas ausencias inesperadas como es el caso de su bisabuela Silvia Pinal quien debido a su salud no podrá acompañarla, pese a que incluso tenía la intención de entregarla en caso de no aparecer Luis Miguel.

Luismi inició hace unas semanas su Tour 2023 con el cual recorrerá distintos países y ahora también anunció que continuará con sus presentaciones en 2024, por lo que posiblemente se pierda la boda de su hija.

“Hay cosas que sí se pueden y otras que no porque mi mamá ya es una persona muy adulta, es una persona que para viajar con ella es un tema porque no nada más es ella, tiene que llevar enfermeros y los enfermeros tienen que tener un pasaporte, tienen que tener visas y no es como ‘Enchílame ésta’ de que me voy a Acapulco y me llevo a mi mamá con los enfermeros”, dijo la actriz.

Sin embargo, Sylvia decidió no hablar sobre el Sol de México. La boda de Michelle podría no llevarse a cabo en México, sino en España, el país donde ha vivido sus últimos años.

Su futuro esposo cuenta con una gran fortuna al dirigir una compañía en Estados Unidos llamada ‘Toys for Boys’, empresa que se encarga de distribuir accesorios de alta gama, como autos de lujo, joyería y otros.