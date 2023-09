¡Adiós Mercurio retrógrado! A 5 signos le llegara la suerte y el dinero en abundancia del 9 al 15 de septiembre

Cuando Mercurio se encuentra retrógrado, representa un período de “retroceso”, un momento de debilidad en las comunicaciones, la lógica y la tecnología.

La segunda semana de septiembre el planeta sale definitivamente de su etapa de “retroceso” y entra en un periodo de reflexión y de movimiento para que la energía positiva se active.

5 signos, Géminis, Virgo, Sagitario, Capricornio y Acuario, serán los afortunados que recibirán un flujo de dinero que equilibrará sus economías y llegará la prosperidad por el avance en los proyectos y negocios.

Géminis

Tras varios meses con los negocios que no avanzaban, se da un cambio vertiginoso y el éxito y la prosperidad te arropan. Estás muy creativa y debes aprovechar este momento para presentarlas y que nuevos proyectos sean aprobados. Llegará a tus manos una bonificación que te vendrá muy bien para salir de compromisos y ahorrar otra parte para la compra de un bien inmueble. Cuidado con malgastar el dinero en cosas que no valen la pena. La familia se sentirá tranquila al verte crecer profesionalmente.

Virgo

Estás en una etapa en la que brillas en el plano profesional y sientes que todo tu esfuerzo trae los frutos que esperabas. Tienes que seguir adelante y no soltar lo que te ha costado sangre, sudor y lágrimas porque de ello depende tu futuro financiero. Prudencia con el dinero, tienes que administrarlo muy bien para que evites caer en crisis. Ahorrar no e vendría mal porque estás pensando en la compra de un carro y un viaje que desde hace tiempo tienes pensado con tu pareja. Lo que te propongas lo vas a lograr, así que aprovecha esta buena racha que te regala el Universo.

Sagitario

Nuevas oportunidades se te presentarán en el ámbito profesional y debes tomar la decisión pronto porque no puedes perder ese tren. Unos estudios que nos has culminado, aprovecha este momento para terminarlos porque de ello depende que tengas un ascenso pronto. El dinero fluye, sal de deudas para que la prosperidad siga en tus manos. La generosidad no la puedes perder porque tu familia depende de ti. Recuerdo que ellos se han sacrificado para que tu seas una persona exitosa.

Capricornio

Vas a presentar un proyecto en una reunión que te traerá no sólo grandes satisfacciones, sino financiamiento para tu emprendimiento. Las relaciones publicas no las puedes abandonar porque gracias a ello has logrado avanzar en lo profesional. El carisma y tu inteligencia te pueden llevar más lejos en el plano profesional. Disfruta de este momento de éxito porque te lo mereces por todo tu esfuerzo y dedicación. La familia es tu columna y te seguirá apoyando.

Acuario

Los problemas que se han suscitado en tu trabajo los has resuelto con mucha cautela y se lo observaron tus superiores. Lograste que todos depositaran la confianza en ti, ahora queda de tu parte no defraudarlos. El dinero llega a tus manos y debes ser prudente para ayudar a los tuyos y darte los gustos que te mereces. La vida no es solo trabajo y tienes en puerta un viaje con tu pareja que llegó el momento de hacerlo. Los próximos días tendrás sorpresas que no te esperabas y tu relación se consolidará como siempre lo deseaste.