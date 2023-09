Modelo se operó para alargarse las piernas y complacer a su ex y se arrepiente: 5 fotos del antes y después

Las cirugías plásticas cada vez son más extremas y hoy día alguien puede lucir más alta incluso, como lo hizo la modelo alemana Theresia Fischer.

Y es que la modelo alemana confesó que se sometió a un procedimiento quirúrgico para alargar sus piernas y lucir más alta.

Esto, tras comentarios negativos de su exesposo, quien le decía que luciría mejor si fuera más alta y la incitó a someterse a la operación.

“Theresia, sabes que me gustan las mujeres grandes. Así que esto me gustaría mucho. Podrías medir hasta 14 centímetros más. No puedes hacer nada sin mí. Me necesitas”, era parte de lo que le decía su ex y la llevó a someterse al procedimiento.

Este fue el procedimiento estético al que se sometió la modelo alemana Theresia Fischer para complacer a su exesposo

La modelo alemana Fischer medía 1.70 metros de altura, y decidió someterse a esta operación para alargar sus piernas 8.5 centímetros , y en marzo del 2022 se operó de nuevo para alargar sus muslos inferiores, la pantorrilla, y tener unas piernas “más proporcionadas”.

La joven pasó de medir 1.70 a 1.84 metros, creciendo 14 centímetros, 8.5 de sus muslos y otros 5.5 de sus pantorrillas.

“Los médicos solo usaron varillas telescópicas para mí en la cirugía. Ya no tengo dolor”, explicó la joven, quien además detalló que gastó más de 163 mil dólares e n este proceso.

Modelo Así lucía la modelo Theresia Fischer antes de someterse a la operación (@theresiafischer/Instagram)

Antes de los comentarios que su ex le hacía, la modelo se sentía hermosa y cómoda con su cuerpo, pero esto la afectó mucho y ahora se arrepiente de haberse hecho esta operación.

“Me avergüenzo porque di mi consentimiento para una operación que no debería haber tenido”, dijo la joven, quien ahora tiene otra pareja y se muestra feliz en redes con él.

A través de las redes se puede ver el gran cambio que tuvo y es que antes lucía unas piernas más naturales y simétricas, y ahora se ven muy delgadas y ligeramente asimétricas, pero ella se siente bien en este punto de su vida.

Modelo Así lucía la modelo antes de la operación para alargar sus piernas (@theresiafischer/Instagram)