Modelo de 33 perdió una pierna tras contraer bacteria en playa: cuidados que debes tener para que no te pase

Modelo Esta modelo perdió su pierna tras contraer la bacteria "come carne" (@thisisjenniferbarlow/Instagram)

Unas vacaciones de ensueño en la playa se convirtieron en una completa pesadilla para la modelo estadounidense y veterana militar, Jennifer Barlow.

Y es que la modelo contrajo una bacteria carnívora mientras estaba de vacaciones en Las Bahamas, lo que puso en peligro su vida y la llevó a perder una pierna .

Modelo de 33 años perdió la pierna tras contraer una bacteria en la playa: esto fue lo que le pasó

La joven de 33 años explicó a través de sus redes que notó un “burbujeo” en su rodilla extraño y tenía un fuerte dolor por lo que decidió ir al hospital.

Luego de exámenes y revisiones, los doctores descubrieron que se había contagiado con la bacteria Vibrio vulnificus, y le informaron que debían apuntarle la pierna.

“Se cree que la bacteria ingresó a partir de un pequeño corte en su pierna expuesta al agua del océano durante su viaje”, dijeron sus familiares.

Y es que la joven al depilarse se cortó con la cuchilla, y por esa herida penetró la bacteria cuando entró en contacto con el mar en las Islas Bahamas.

Jennifer tuvo que ser intervenida 33 veces para extirpar todo el tejido dañado y ha compartido algunas fotos en sus redes.

“Cuando desperté tenía lo que parecía una pierna de zombi. Parecía como si un perro se hubiera apoderado de ella. No me quedaba nada. Los médicos me dijeron que tenía mucha suerte de estar viva”, recorrdó.

Lamentablemente, esto suele pasar mucho, de hecho, en lo que va de año, los medios estadounidenses aseguran que más de 10 personas han fallecido tras contraer este tipo de infección.

Por eso, es importante cuidarte mucho cuando vas a la playa, para que sea una experiencia placentera y no se torne en una pesadilla como le ocurrió a la joven modelo, y por eso te decimos los cuidados que debes tener.

Cuidados que debes tener en la playa para evitar contraer bacteria come carne

En la temporada de verano muchas personas aprovechan para ir a la playa, así que si eres una de ellas, debes tener algunos cuidados importantes para evitar contraer alguna bacteria.

La bacteria ‘come carne’ o Vibrio vulnificios es la más común, que prospera en aguas marinas cálidas, y pueden provocar infecciones graves.

La puedes contraer por consumo de marisco contaminado con la bacteria, o que la bacteria penetre en el organismo por medio de una herida abierta que entra en contacto con el agua donde se encuentra la bacteria, como le sucedió a la modelo.