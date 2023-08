¿Tacaños?: Mesero acusa a Ángela Aguilar y a su familia de dejar poca propina

Una vez más, la familia Aguilar está envuelta en polémica y es que a través de redes sociales ha circulado el testimonio de un mesero que los acusa de “dejar poca propina”.

En el restaurante ubicado en el estado de Texas se encontraban Pepe Aguilar y su esposa Aneliz Fernández junto a sus hijos Aneliz, Leonardo y Ángela. Aunque parecía un día familiar cualquiera, el problema surgió cuando terminaron de degustar sus alimentos y al pagar dejaron el mínimo de propina.

Ángela Aguilar La cantante ha estado envuelta en polémicas (Instagram)

El mesero señaló que sólo recibió 20 dólares, equivalentes alrededor de 340 pesos mexicanos, lo cual no concordaba con el gasto que se hizo en la cuenta total.

El trabajador decidió exhibir la mala acción de los Aguilar por lo que comenzó a grabarlos con el celular, algo que no le pareció a Aneliz Fernández.

Angela Aguilar La cantante y su familia fueron sorprendidos en un restaurante (TikTok)

El video se ha viralizado en redes sociales desatando todo tipo de comentarios pues mientras que algunos internautas alegan que “20 dólares es una buena propina”, otros los catalogaron de “tacaños” pues son figuras públicas de alto poder adquisitivo y eran varios por lo que “pudieron haber dejado más”.

Otros acusaron al mesero por haber violado la privacidad de la familia pues en ese momento estaban pasando un rato “como cualquier otro comensal”.

“En ningún lado la propina es obligatoria”; “Yo que soy mesera lo puedo decir la propina se gana no se pide ni se exige. Tu servicio y amabilidad hablaran solos”; “Eso no se hace mi estimado estás invadiendo un espacio personal que no te corresponde , ellos ahí no son artistas son una familia disfrutando como cualquier otro”; “Ahora resulta que las propinas son de a fuerza”; “que le de gracias A Dios. que le regalan 20 $ ay gente que no regala ni un 1$”; “Los Aguilar son unos miserabales...tanto dinero que tienen y no dan un peso más??”.

@karinayamily Mesero exhibe a Pepe Aguilar y Ángela Aguilar luego de que le dejaron una propina controversial según el “La miserable cantidad de 20 dólares”…🐝💅🏻💅🏻🐝🐝 Una vez más, el reconocido cantante Pepe Aguilar y su familia se encuentran en el ojo del huracán mediático, esta vez debido a una controversia suscitada en un restaurante de Texas. La familia Aguilar fue grabada por un mesero, quien compartió el video en redes sociales, evidenciando que habían dejado únicamente 20 dólares como propina, desatando un debate sobre las expectativas y prácticas en cuanto a gratificaciones en establecimientos de comida. El video, titulado «Angela Aguilar, Pepe Aguilar dejan solo 20 dólares de propina», fue compartido en la plataforma TikTok. En las imágenes se aprecia a Aneliz Álvarez, esposa del cantante, notando que el mesero los estaba grabando. Su rostro refleja molestia al percatarse de esta situación, mientras que el resto de los miembros de la familia Aguilar parecen desconcertados frente a la cámara. El incidente generó una amplia gama de reacciones en línea. Los internautas manifestaron opiniones divididas, desde respaldar la posición de la familia Aguilar hasta criticar su actitud en relación a las propinas. Algunos usuarios sugirieron que el mesero debería haber respetado la privacidad de los comensales y enfocarse en brindar un buen servicio en lugar de grabar. Otros consideraron que 20 dólares eran suficientes como gratificación…#pepeaguilar #angelaaguilar_ #tendencia #tendencias #viral #foryoupage #parati #karinayamily ♬ original sound - Karina Yamily

Si bien ni Pepe Aguilar ni Ángela prestaron atención, fue Leonardo quien tomó cartas en el asunto.

¿Qué dijo el hermano de Ángela Aguilar sobre lo sucedido?

Leonardo reaccionó a través de un comentario en la cuenta de la influencer Chamonic, quien publicó el video en su cuenta. El cantante expresó que desde que se acercó el mesero, sabían que iba a reclamarles por algo ya que durante todo el tiempo había tenido un comportamiento que los hizo sentir “incómodos”.

“Desde que se acercó, se sentía una vibra horrible, sabía que iba a sacar una tontería. Nosotros dejamos de ley 20% de la propina mínimo. La comida no fue de $100, fue de más”, explicó.

Angela Aguilar Influencer salió en defensa de los Aguilar (Instagram)

Aunque Leonardo borró el comentario, la influencer defendió a los Aguilar con un mensaje que reza:

“No más no sueltan a la familia Aguilar…., Ahora dicen que son unos tacaños por dejar $20 dólares de Propina en un restaurante en Texas ..!Para empezar qué mal gusto del señor ir grabando y más si es el mesero , por otra parte la propina no es obligatoria mucha veces ya viene incluida ..! Aparte es también depende el total del consumo Y $20 dólares es buena propina , que quería el señor que le dejara herencia o un caballo??como q Aneliz esposa de Pepe se dio cuenta que algo tramaba el q iba grabando. La gente muchas veces creen por ser artistas deben dar más o gastar más o repartir su dinero , si ellos trabajan para ganarlo pero bueno sigue la mata dando”.