Mujeres demuestran que los 40 son tan fabulosos como los 30 en nuevo trend de TikTok

Cuando te acercas a la mediana edad, el mundo te hace sentir que “has envejecido”, que ya no estás en “tus mejores tiempos” y que si no has logrado determinadas cosas, entonces “ya es tarde” para luchar por nuevas metas. Sin embargo, todo es parte de la presión que la sociedad nos ha impuesto desde niñas.

Las mujeres vivimos bajo la idea de que “a cierta edad” dejamos de ser hermosas e interesantes sin embargo, cuando aprendes que aún tienes mucho amor para dar y recibir, te das cuenta de que nada apagará tu brillo.

Los cuarenta no son una condena, al contrario, son el inicio de una nueva etapa llena de nuevas experiencias a las que debes estar abierta.

Es así como usuarias de TikTok se han dado a la tarea de demostrar que los 40 son tan fabulosos como los 30.

La nueva tendencia viral ha surgido de un audio que dice: “si tienes más de cuarenta, muéstrale a las generaciones jóvenes cómo es envejecer con estilo”.

No tienes por qué abandonar todas esos sueños que aún no has cumplido, ni tampoco dejar de tener nuevas metas y ambiciones. No tienes por qué dejar de usar la ropa que te gusta ni adaptarte a las exigencias de lo que terceros consideran “adecuado para tu edad”.

El secreto para verte fabulosa a tus cuarenta está en aprender a verte con ojos de amor frente al espejo. A los cuarenta sigues siendo hermosa pero debes aprender a amarte todos los días.

Muchas de las usuarias que han compartido su videos presumiendo sus 40, agradecen las experiencias de vida y todo lo aprendido.

Si algo nos recuerdan tendencias como ésta es que siempre podemos reinventarnos y re descubrirnos para encontrar un nuevo significado de la vida. ¡Aprovecha las oportunidades que por miedo o por compromiso no tomaste en el pasado!

No tienes que tener una rutina ordinaria a los cuarenta. Puedes hacer nuevas amistades, ser guía para otros y disfrutar de una vida sin tantas presiones. Aún cuando el mundo puede ser un caos, te mereces un respiro.

¡Bienvenidos sean los cuarenta!

Muchas mujeres pasamos la mayoría del tiempo conteniendo sentimientos o complaciendo a otros. Pero a los cuarenta, finalmente aprendes a ponerte en primer lugar, y es mágico. Así que es momento de relajarte y dejar de ser tan crítica contigo misma. Ámate a ti misma como eres, pero ámate a ti mismo lo suficiente como para cambiar si quieres.