Ser profesional, mamá y mujer: el desafío de emigrar en busca de mejores oportunidades

Mientras en Latinoamérica la situación se ha complicado para muchos profesionales en diferentes áreas, el mundo ha abierto las puertas a nuevas oportunidades para que estos puedan desarrollarse y así acceder a una mejor calidad de vida.

El fenómeno de la migración de profesionistas mexicanos ha sido impulsado por múltiples factores, desde la búsqueda de empleos más competitivos y bien remunerados, hasta la aspiración de enriquecer sus habilidades y conocimientos en entornos internacionales.

Tal es el caso de la doctora Mariana Solórzano, mexicana que hace 12 años decidió dejar México para establecerse en Alemania, en busca de otras oportunidades como especialista en salud.

Mariana Solórzano La especialista ayuda a otros médicos a encontrar oportunidades en Alemania (Mariana Solórzano)

“Soy mexicana, estudié medicina en la universidad de Guadalajara y cuando terminé, quería hacer una especialidad. Sin embargo, después de hacer el examen nacional encontré una plaza en un lugar donde había mucha inseguridad al norte de México. Una balacera me hizo renunciar”, relató la doctora Solórzano en entrevista con Nueva Mujer.

La especialista añadió que un inesperado embarazo complicó sus planes debido a los estereotipos en torno a una madre soltera, pues la sociedad suele imponer muchas limitantes.

Mariana Solórzano La doctora migró a Alemania, donde ha tenido la oportunidad de crecer como profesional (Instagram)

Las barreras que encontró en México y la búsqueda del bienestar de su bebé la llevaron a tomar la decisión de emigrar a Alemania, país con el que ya tenía una conexión. “Estudié en un colegio alemán, entonces ya sabía el idioma. El impulso para mí fue que quería ser independiente y mantener a mi hija y recordé que allá hay un Kindergeld, que es un apoyo que se le da a los padres por los hijos. También son muy amigables con las familias y las mujeres por eso fue mi opción”, recordó.

Después de varios años de preparación y de laborar en 4 diferentes hospitales en Alemania, principalmente en el servicio de Medicina Interna, Gastroenterología, Nefrología, Cardiología, Urgencias y terapia intensiva como Especialista en Medicina Interna, la doctora Solórzano ha dedicado parte de su tiempo a preparar a otros profesionales de la salud a encontrar oportunidades en el extranjero.

Mariana Solórzano La especialista se ha dedicado a apoyar a otros médicos (Instagram)

“Logré mi especialidad en Alemania y comencé a ayudar a otros médicos que me empezaron a contactar por redes sociales”. Fue así como la doctora Solórzano creó Programa Médicos en Alemania, primer programa dirigido por una doctora mexicana con el objetivo de brindar asesoría en trámites de homologación, así como la enseñanza del idioma alemán dirigida a médicos. “Estudiar alemán médico son especialmente importante por un curso que hay que aprobar para poder trabajar”, explicó.

De acuerdo con la especialista, hay muchas razones por las que los médicos deciden emigrar y ejercer la profesión en el extranjero. “En México es muy triste el tema de las jerarquías RI, R2, R3 cuando son residentes. Es muy común que el R3 trate mal al R2 y este trate mal al R1. Es un bullying que está normalizado en la medicina que te dice que ‘si quieres ser un buen médico te tiene que costar’”. Solórzano también lamenta que existan prácticas negativas como las guardias tan extensas y “de castigo”, además del tema de la violencia e inseguridad a la que muchos médicos están sometidos.

Mariana Solórzano La especialist ha buscado acercar a médicos en latinoamérica a oportunidades laborales en el extranjero (Instagram)

“Lo que quiero transmitir es que hay otra opción. No lo idealizo ni digo ‘vayanse de México’, nunca quiero hablar mal sino mostrarles que hay otras oportunidades en caso de que no estén bien con lo que tienen ahora”, sentenció la especialista y señaló que como mexicanos no somos menos profesionales en comparación de un médico extranjero.

Por su parte, sobre ser mujer y mamá soltera, la doctora Solórzano se sinceró sobre los obstáculos que enfrentó y que la llevaron a escribir el libro “La vida de una médico latina en Alemania”. El mensaje que ha querido transmitir a aquellas que están atravesando por una situación similar es que “los hijos no son ningún impedimento para lograr nuestros propósitos profesionales”. Para la especialista, no debemos ponerlos como una excusa sino como una motivación. “Hay que ver las oportunidades y si en el país, el área o donde estén trabajando piensan que ser mujer o tener hijos es una dificultad, entonces busquen otro lugar y no se rindan”, finalizó.