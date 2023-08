3 signos que serán afortunados en el amor y el dinero si siguen los consejos durante la superluna de agosto

El 2023 llegó a su octavo mes y con dos superlunas que darán abundancia en buenas energías, lo que permitirá que el dinero y el amor fluyan sin contratiempos para algunos signos, como Géminis, Virgo y Acuario, que tendrán la dicha de conocer a su “media naranja”, tener un equilibrio interior, monetizar el tiempo extra y disfruta con la familia sin que esto interfiera en la economía.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Amor: Las solteras deberán aprovechar esta superluna como una bendición para sus vidas, si mantienen un pensamiento positivo y se alejan de personas tóxicas, un hombre con un sistema de valores intachables llegará a sus vidas para darle otro tipo de alegría y emoción. Mientras que las que tiene pareja, vivirán un intenso momento de intimidad, y no se refiere solo a sexo, sino que se sentirán que verdaderamente están muy compenetrados.

Dinero: Aprovecha ti tiempo libre para que generes ingresos extras que te servirán para solventar algunos gastos. Prueba venden cosas ya terminadas, en las que no tengas que invertir tantas horas para hacerlo. Puedes optar por un servicio. Si tienes un carro o una bicicleta, prueba con el delivery o el taxi por aplicativo.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Amor: Los dos están conscientes de que se gustan mucho. La química entre ustedes es muy intensa, pero creen que el otro está esperando más y están errados. Es hora de dar el paso y aventurarse en el romance. Para las que tienen pareja, es un periodo de paz y calma, tras vivir una etapa tormentosa y de conflictos. El entendimiento y la empatía llegó para quedarse.

Dinero: Por fin la organización financiera te empezará a dar buenos frutos. Como no lo has visto este año, manejarás en tus cuentas bancarias cierta cantidad de dinero que te sorprenderá, pero no es más que el resultado de esfuerzo y sobre todo disciplina, ya que has logrado controlar sus impulsos para gastar en cosas superfluas.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Amor: Tu carácter tranquilo y amable te permitirá toparte con un grupo de personas que te ayudará mucho a encontrar el balance que estás pidiendo al cosmos desde hace varios meses. Se vienen cambios positivos y alentadores. Tu visión del mundo cambiará. Si estás con tu alma gemela, la confianza que se tienen se consolidará con una gran acción que algunos de los hará.

Dinero: Prueba tu suerte en el trabajo, aprovecha las buenas energías para pedir un aumento o cambio, todo conspirará a tu favor para darte lo que esperas. También pueden otorgarte permisos remunerados para que compartas en familia en los venidos días, sin que esto implique una merma en tus finanzas.