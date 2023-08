Horóscopo: Luna de Esturión, lo que debes evitar para no acabar con tu buena suerte del 1 al 6 de agosto

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Evita la rabia y la soberbia estos son sentimientos consumen toda energía positiva que haya dentro de ti y da paso a que lo malo, lo pésimo entre a tu vida para instalarse. Sé consciente y trata de canalizar. No se trata de no sentirlas, sino de evitar que se apoderen de ti.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Aplazar una y una vez los planes no te llevará hasta la cima del éxito, por el contrario. Postergar es solo un síntoma de procrastinación, una pereza por todo que te impide estar concentrada y trabajar por eso bueno que deseas para tus días.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Deja de llevar a cuesta esos problemas que no son tuyos. Una cosa es ser empática y otra es sufrir dramas que no te corresponden. Te debilita y no es bueno cuando lo que se desea es tener prosperidad y buena suerte.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

No veas todo como un gasto y no toda retribución es dinero. Debes darte más valor y gastar con mayor frecuencia en ti: viajes, comidas, salidas, reunión en casa, ten por seguro que el enriquecimiento que tendrás te cambiará mucho la forma en como ves el mundo.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

El remordimiento atrasa. No puedes ir por la vida dejando de disfrutar porque piensas en todos tus familiares que tienen alguna necesidad. Eres una mujer muy generosa, incluso, ellos mismos entienden que te debes tiempo para ti, menos tú. Disfruta sin culpa de todo lo bueno que llega a tus manos.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Ciertamente eres una persona confiable, pero eso no significa que todos quieran atiborrarte con sus problemas. Fija límites y no te conviertas en el tacho en el que todos tiran sus desperdicios. Pon un freno sobre lo que estás dispuesta a escuchar y qué no.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Hay que saber elegir las batallas que vas a luchar, porque hay asuntos y personas que ni valen darle un segundo de atención. No es algo fácil, pero sí posible de hacer, en especial cuando se tiene la fuerza y constancia que te caracteriza.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

La incertidumbre es tan segura como el día de tu muerte. Son dos aspectos de lo que jamás podrás escapar y tienes que aprender a vivir con ellos, por tal motivo hay que trabajar desde otra perspectiva para que el miedo por el porvenir no se convierta en tu tormento.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Mientras tengas las manos llenas porque te niegas a soltar, por temor o codicia, lo que tienes, pues nada nuevo y próspero llegará para ti. Debes aprender de dejar atrás lo que ya no te sirve, no te edifica para darle la bienvenida a lo que te otorga paz espiritual y mental.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Por ser un familiar no le derecho a alguien de intoxicar tu vida con sus malas vibras, costumbres que solo te restan, rodearte de personas pasivo agresivas. Dejarlas de lado te dará cambios muy positivos en corto tiempo.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

La buena suerte se crea y se atrae, pero si pasar la mayor parte del tiempo enfrascada en noticias negativas, el chisme, las quejas y los malos entendidos por una mala comunicación, pues no estás crean algo productivo para ti y los que viven contigo.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

La paciencia es una virtud, que aunque muchas nacen con ella, también es cierto que se puede aprender a tenerla, así si no te activas, pues vas a andar apurada, acelerando el tiempo para tener una respuesta de todo y perdiéndote el camino, que también es maravilloso y aleccionador.