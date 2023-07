Tiktoker mexicana le habla en inglés a su hija de 2 años y es criticada: ¿tiene ventajas?

Desde fútbol y ballet hasta clases de música, matemáticas y pintura, las mamás siempre buscan formas de motivar el aprendizaje y futuras pasiones de sus hijuos desde una edad temprana. Entre estas actividades, el aprendizaje de un segundo idioma es también clave en su desarrollo, demostrando traer consigo importantes beneficios intelectuales, culturales y prácticos.

En redes sociales podemos encontrar las tendencias más divertidas pero también grandes lecciones por parte de personas que comparten su día a día. Es así como la tiktoker Luz Carreiro (conocida como Bee Traveler) ha aprovechado la plataforma para mostrar su visión de la maternidad.

La transparencia con la que habla de sus experiencias como una viajera que además es mamá soltera, la ha llevado a ser criticada en varias ocasiones. Si bien es común que comparta videos hablando en inglés con su hija Gaia, de dos años, no ha dejado de ser cuestionada por ello pues algunos creen que es “ridículo”.

En un reciente video, ella responde a un comentario burlón que dice: “Las ironías de la vida ella empeñada en que hable inglés y la niña hablando español”.

“Gaia habla muchísimo más español que inglés. Ya se los había aclarado”, comienza la tiktoker. “Yo le hablo en inglés todo el tiempo porque soy la única persona que le refuerza el inglés pero obviamente ella habla y entiende muchísimo más el español porque este lo escucha en todos lados; la escuela, los amigos, la familia, mis amigos, etc”.

“Entonces lo único que le refuerza el inglés soy yo y los programa que le pongo en inglés por eso es que es tan importante que aunque ella me esté contestando en español, yo le sigo hablando en inglés y como pueden ver ella me sigue entendiendo (...) Yo no tengo ningún problema con que ella me conteste en español siempre y cuando me este dando cuenta que entiende perfectamente le hable en un idioma o en el otro”.

Luz Carreiro La tiktoker ha educado a su hija como una niña bilingüe (Instagram)

Luz continúa señalando lo más importante de criar niños bilingües: “De eso se trata ser bilingüe, que puedas entender un idioma y responder en otro sin ningún problema con toda facilidad del mundo y pues entender este detalle de que ella vive en México, obviamente es con el idioma con el idioma con el que se siente más fluida y desenvuelta”, finalizó.

Las ventajas de criar niños bilingües

“Un idioma te coloca en un corredor de por vida. Dos idiomas abren todas las puertas en el camino”, Frank Smith.

Seguidores de Bee Traveler apoyaron su decisión de hablarle en inglés a su hija, expresando que es un idioma necesario en el mundo actual. “Nada mejor que enseñarles idiomas desde pequeños”; “Es importante que hable inglés te habré caminos en un futuro. Lo veía ahora que soy adulta ganaría mas dinero y tendría un buen trabajo”; “El inglés ya debería ser una segunda lengua para todos desde pequeños”, se lee.

Luz Carreiro La tiktoker prueba la importancia de criar niños bilingües (Instagram)

Si los niños pueden aprender varios idiomas, ¿por qué no enseñarles? La exposición a dos idiomas en lugar de un idioma tiene muchos beneficios, según la Universidad de Michigan. Expertos han estudiado por años cómo el enseñarles un segundo idioma a los hijos favorece desde una atención más enfocada y una mayor capacidad para realizar múltiples tareas hasta la disminución del riesgo de demencia y enfermedad de Alzheimer en la vejez.

Por su parte, la Whitby School reitera que el desarrollo del cerebro en los niños desde el nacimiento hasta los seis años, periodo en el que es tan importante impulsar el aprendizaje. No hay que subestimar la cantidad de información que pueden aprender y retener.