“No quiero verme así”: ¿por qué el filtro viral de envejecimiento en TikTok provoca tanto miedo?

Un nuevo filtro viral está “traumando” a toda una generación y es que a través de la IA, muestra una versión de tu cara ahora y cómo se vería en unos años: arrugas, flacidez, manchas y todos esos signos que inevitablemente llegan con la edad.

Este ha sido descrito como “hiperrealista” y los mismos cirujanos plásticos dedicados a revertir el envejecimiento, han elogiado la precisión que la aplicación muestra.

TikTok El nuevo filtro viral está provocando miedo en usuarios (Tiktok)

Lo interesante está en el impacto que está teniendo en quienes lo prueban pues un mínimo de los usuarios parecen aceptar (aunque con sorpresa) que así podrían verse en 20 o 30 años, mientras que para la mayoría, ha sido un “golpe de realidad” terrible. La mima Kylie Jenner lo probó y se negó a verse así. “No me gusta. no me gusta para nada No no”, dice con una sonrisa irónica en el rostro. Otras famosas como Danna Paola, de inmediato recordaron que “existe el bótox”, haciendo referencia a que con eso pueden evitar verse con arrugas.

Viral (Tiktok)

Mientras tanto, para los mortales que no tenemos esa posiblidad de recurrir a costosos tratamientos o intervenciones estéticas, el vernos envejecidos cambiar por completo. Algunos se han impactado incluso de lo mucho que se parecen a sus padres y abuelos y bromean con negarse a ser una “mamá Coco”.

¿Por qué le tenemos tanto miedo a envejecer?

Pero por mucho que luchemos contra el paso del tiempo, incluso a través de rutinas de skin care e intevenciones, las arrugas tienden a aparecer de una forma u otra. El envejecimiento es un proceso lento para algunos y acelerado para otros pero a todos nos llega el momento.

Viral El nuevo filtro de TikTok está mostrando a usuarios cómo se verían en unos años (Tiktok)

Expertos han dicho que “imágenes como estas son poderosas” ya que expone nuestras angustias internas. Envejecer es un miedo común, aún cuando es parte natural del ciclo de vida. A menudo nos hace pensar en todos los efectos secundarios negativos que llegan con este como que nuestro cuerpo físico y salud comienzan a decaer. Este miedo, conocido como gerontofobia, engloba el miedo a perder la juventud y volverse menos independiente y menos capaz de cuidar de uno mismo.

Los cambios físicos son parte del envejecimiento. Vivir en una cultura centrada en la juventud, tener arrugas, líneas de expresión y piel flácida puede interpretarse como poco atractivo y a menudo esto afecta más las mujeres que a los hombres.

Además vernos envejecidos nos recuerda que significa que enfrentaremos pérdidas, como la muerte de nuestros padres y amigos.

La redes sociales en definitiva están disparando este miedo en toda una generación de jóvenes que hemos sido bombardeados por la constante idea de que debemos vernos siempre jóvenes para ser considerados deseables o parte de algo.

Expertos como la grafóloga y experta en lenguaje corporal Maryfer Centeno han dicho que este es también un miedo a crecer o evolucionar a lo que seguidores le han respondido: “A mi me da miedo crecer porque siento que a mi edad no he logrado mis metas y objetivos que quisiera cumplir de joven”; “La pesadilla infernal comienza cuando te dicen señor o señora ahí se acabó la vida”, se lee.

Es mejor tener creencias positivas sobre envejecer

De acuerdo con especialistas como Angela Buttimer, psicoterapeuta licenciada en Cancer Wellness en Piedmont, un envejecimiento consciente trae grandes beneficios ya que nos ayuda a no caer en el mito cultural de que mientras más viejos seamos, menos útiles o deseables seremos.

El envejecimiento consciente afecta positivamente a nuestra salud física, mental y emocional. “Cuando nos mantenemos conectados con nuestra energía de fuerza vital y nos sentimos vibrantes y radiantes a cualquier edad, nuestro sistema inmunológico responde positivamente, al igual que nuestra sensación de bienestar”, explica en el portal Piedmont. “Tenemos que tener cuidado con las historias que nos contamos a nosotros mismos porque pueden empoderarnos o derrotarnos”.

Además, es mejor seguir el ejemplo de aquellos usuarios que señalan que “se parecen a sus padres” y que “sería un honor llegar a verse así”.