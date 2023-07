Trend ‘Rosa Pastel’ en TikTok “deprime” internautas: ¿cuál es el origen de la canción?

TikTok está haciendo que usuarios lloren con el nuevo trend viral y es que varios están compartiendo videos de sus sueños frustrados, con la canción de Belanova ‘Rosa Pastel’, al fondo.

“No, no quiero ser esa mujer. Ella se fue a un abismo. Tú no eres aquel que prometió. Sería mi superhéroe y que todo acabó, no queda más. Seremos dos extraños. Yo te olvidaré, me olvidarás. Hasta nunca”, se escucha la letra mientras los usuarios muestra un comparativo de la profesión que soñaban ejercer ser versus lo que son actualmente.

Una uasuaria revela que soñaba con ser actriz y ahora es cajera en un tienda de autoservicio. Otro usuario muestra todo su proceso para graduarse como médico y cómo pese al esfuerzo, tuvo que terminar trabajando de albañil.

Éstas son algunas de las historias que nos han puesto a reflexionar el tema del famoso “echaleganismo”, el mito de que con “esfuerzo”, uno puede ascender cuando no es así. El trend no se trata de personas fracasando, ni de si sus sueños eran “demasiado altos”, es un golpe de realidad en torno a cómo el sistema nos da la espalda.

“Rosa Pastel” es el trend de TikTok más triste, ¿de dónde salió la canción?

A principios de los 2000, Belanova se convirtió en uno de los grupos electro pop más importantes en México. Este estaba integrado originalmente por Denisse Guerrero (voz), Edgar Huerta (teclado) y Ricardo Arreola (bajo), todos originarios de Guadalajara.

Denisse Guerrero Belanova fue uno de los grupos pop de mayor impacto en México (Instagram)

El nombre surgió por recomendación de un amigo, quien en un inicio sugirió Belafunk. Entre todos comenzaron a jugar con palabras y finalmente llegaron a Bella (bello-bello en intaliano) nova (una alusión al momento en el que una estrella brilla con más intensidad debido a su muerte). El nombre quedó oficialmente como Belanova.

Dulce Beat fue el segundo álbum discográfico, el cual los llevó a consolidarse como una de las bandas mexicanas de mayor proyección internacional en el género. De este se desprende “Rosa Pastel”, canción que fue compuesta por Denisse Guerrero, Edgar Huerta y Ricardo Richie Arreola, además de al Cantautor Tapatio Saulo López Lauren por una atinada colaboración.

El sencillo logró alcanzar el puesto #1 de listas de popularidad de conteos como en la estación Exa FM durante ocho semanas.

El significado de Rosa Pastel

Belanova Denisse Guerrero rompió récords de reproducción con 'Rosa Pastel' (Instagram)

La canción habla de una relación fallida en la que la cantante expresa su decepción entre promesas rotas y sueños que no se cumplieron.

En ésta además expresa que tenía el deseo de casarse y formar una familia juntos y cómo todo terminó siendo un sueño inalcanzable.

Denisse Guerrero La vocalista de Belanova "desapareció" muchos años del ojo público (Instagram)

“Sí, yo quería ser esa mujerLa madre de tus hijos/ Y juntos caminar hacia el altar/ Directo hacia la muerte. Y al final/ Ni hablar, los dos nos destruimos/ Y al final ¿qué tal? Tú y yo ya no existimos/ No, no quiero ser esa mujer/ Ella se fue a un abismo/ Tú no eres aquel que prometió/ Sería mi superhéroe y que todo acabó/ No queda más/ Seremos dos extraños/ Yo te olvidaré, me olvidarás/ Hasta nunca /¿Y dónde quedó ese botón?Que lleva a la felicidad/ Luna de miel/ Rosa pastel/ Clichés y tonterías”, reza la letra.

En 2010, Denise Guerrero declaró: “No sé si soy una idealista, pero actualmente es cada vez más complicado que el amor sea recíproco, y creo que esto radica en la sociedad, en todo lo que estamos viviendo. Hemos llegado a un límite en el que nos estamos ensimismando, a mí como a cualquier persona me toca vivir esa experiencia, y yo escribo lo que me nace”.