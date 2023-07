Horóscopo: La conjunción lunar hará que 5 signos del zodiaco tengan un estallido de suerte

Serán Tauro, Cáncer, Libra, Sagitario y Piscis los que verán cómo la suerte le sonreirá toda esta semana con la pronta llegada de la conjunción entre la Luna y Saturno, en la constelación de Acuario, este 6 de julio a las 9:00 de la noche, hora de México. Será la tercera danza de estos dos cuerpos celestes en lo que va del 2023.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

El universo te está enviando decenas de señales para que entiendas que tu ciclo en ese lugar llegó a su final, pero has estado empeñada a aferrarte allí. Sin embargo, tu pareja o una persona muy cercana te abrirá los ojos y verás que es la hora de partir, de echar raíces en otro lugar, que en realidad nada importante te ata a ese espacio que tampoco te está edificando. Así que es el mejor momento para que comiences de nuevo, pero con mejores oportunidades.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

El cosmos te está oyendo y es especialmente porque ahora más que nunca estás enfocada en esa meta que parece inalcanzable, aunque estás segurísima que será tuya, porque tu motivación es tan grande que no hay quien te frene. Esta será la razón por la que te llegará la oportunidad única y de oro para que la tomes y puedas empezar a construir el futuro que está en tus manos. La tendrás a través de personas que también han vivido lo mismo que tú y comprenden. Eres su primera opción y no puedes desperdiciarla.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Atrás dejarás esa etapa de soledad en la que has estado por mucho tiempo. Aunque no te molesta esa condición, porque le has sacado mucho partido, la Luna y Saturno trabajarán para ponerte de frente a esa persona que hará creer de nuevo en el amor, en la ilusión. Te sentirás como quinceañera, pero con una madurez mental y emocional impresionante que te mantendrá con los pies en la tierra. Disfrutarás esta etapa de enamoramiento, de plenitud.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Se vienen algunos cambios importantes, que podrían molestarte en un principio porque podría afectar por un corto tiempo tu economía, pero realmente es lo que en el fondo deseas y no te atreves a expresarlo para no dañar a personas que amas. Habrá un distanciamiento sano con seres queridos, pero es una señal de crecimiento de ambos y de gratitud infinita. Ahora habrá aún más armonía en tu espacio y el entendimiento fluirá muy mejor.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Se cierra una etapa en tu trabajo porque tendrás que buscar en otros horizontes lo que deseas, ya que aquí no tienes más crecer, hay un tope al que no estás dispuesta a entregarte porque sabes que quieres muchísimo más. Prepara tu CV, repártelo, conversa con tus contactos y no esperes a quedar en cero para comenzar de nuevo. Tu desapego al dinero te está llevando por un buen camino y atrayendo las buenas vibras de una forma impresionante.