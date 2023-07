Horóscopo: La suerte en el dinero estallará esta semana para 5 signos con la danza de Luna y Saturno

La Luna junto a Saturno ofrecerán un hermoso firmamento desde las 9:00 de la noche, hora México, este 6 de julio durante la tercera conjunción que protagonizan en lo que va del 2023. Estarán situados en la constelación de Acuario y ofrecerán gran ventaja a algunos signos, como Aries, Leo, Capricornio y Acuario, pues el satélite natural estará brillando en un 85%, durante su fase gibosa menguante. Sin duda, le dará gran influencia sobre el dinero, momento que no podrán desaprovechar.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Una pareja te ofrecerá una oportunidad de oro para que puedas mudarte, un plan que tienes pensado desde inicios del año, pero que no se había dado por diferentes circunstancias, pues el momento está aquí y no es tiempo para que pienses mucho, solo debes garantizar que puedes cubrir lo esencial. El cosmos te servirá en bandeja de plata todo lo que necesitas. Incluso, hasta es posible que cuentes con un gran aliado que será como tu guía durante todo este proceso de cambios para bien. Son momentos que posiblemente no se repitan.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Hay una mega oferta que te tentará a salir de tu zona de confort para expandirte y aprender algo nuevo, posiblemente un curso a un precio increíble, que te permitirá ganar ventaja al momento de buscar nuevo empleo o pedir alguna mejora dentro del lugar en el que estás trabajando. Aunado a esto conocerás a un hombre que dará los tips que se servirán para sacarle aún más punta a todo este asunto. No dudes en pedir rebaja, los ángeles están de tu lado.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

El premio gordo te tocará, todo ese dinero que no percibiste durante los meses anteriores te llegará acumulado y tendrás la opción de empezar a mirar qué puedes hacer para multiplicarlo. Busca ayuda en un joven empresario, que tienen mucha visión de negocios. Él será la persona idónea para que sigas facturando. Sin embargo, tendrás que protegerte de ciertas energías negativas que hay cerca de ti, así que este fin de semana date un baño que te purifique y te blinde.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Aunque no recibirás dinero ni en efectivo y por transferencia, serás recompensada con días de relajación total en los que no tendrás que preocuparte por lo que falte, falle o necesiten quienes están bajo tu cargo, porque todo estará cubierto y tú disfrutarás de ese preciado e invaluable tiempo para ti y tu familia. Es una forma espectacular de pagarte por el esfuerzo, la dedicación y la gallardía con la que sorteaste todos los obstáculos de tu camino.