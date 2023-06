Horóscopo: La Luna nueva dará un golpe de suerte en el trabajo a estos 5 signos

Bajo la constelación de Géminis, este domingo 18 de junio, la Luna entró en su fase nueva para dar comienzo a un nuevo ciclo que estará lleno de oportunidades tanto para quienes ya cuentan con un empleo, como las que están en la búsqueda. Las afortunadas son las nacidas en los signos de Tauro, Cáncer, Leo, Sagitario y Capricornio.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Con empleo: Presta atención a las indicaciones que te darán tus superiores, porque cumplir a cabalidad lo que te piden te abrirá las puertas para que asciendas o consigas ese aumento que hasta estado pidiendo desde el año pasado.

Sin empleo: Si realmente deseas ver resultados positivos esta semana será fundamental que te fijes en la energía que estás emitiendo, si estás siendo pesimista o, por el contrario, estás enfocada a ver lo bueno a pesar de las circunstancias.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Con empleo: Es buen momento para que cortes todas las relaciones negativas que tiene en tu puesto de trabajo porque son las que te están atrasando, las que impiden de que sigas escalando, ya que les molesta tu cara de felicidad. Ponle fin de una vez y enfócate en conseguir lo positivo.

Sin empleo: Un acto de compasión o empatía te llevará directo hacia lo que será tu próximo puesto de trabajo. Esto será en agradecimiento por tu desinteresada forma de ayudar a quienes más lo necesitan. Agradece a Dios por esta retribución.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Con empleo: Te harán un reconocimiento a tu labor, que ha tenido el mínimo de fallas y te pondrás de ejemplo para los nuevos que van llegando. Tus jefes seguirán valorándote y esto te hará sentir a gusto porque estás en el lugar donde sientes feliz.

Sin empleo: Las cosas no cambiarán mucho por estos días, pero sí son excelentes para que cultives tu conocimiento, para que rectifiques de tus errores y pongas en prácticas algunos consejos que los más cercanos a ti te han dado. Intenta, no perderás nada con hacerlo.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Con empleo: Aunque estás en el trabajo que soñaste y agradeces al cielo por esa oportunidad, sientes que llegó el momento de buscar nuevos horizontes que te permitan extender tus alas ya prender aún más para ser más competente para ti.

Sin empleo: Deberás optar por un nuevo modelo de currículum para que tenga el impacto que deseas y así no pases desapercibida. Eres una mujer talentosa y lograrás que te noten entre el tumulto de candidatos que están contigo.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Con empleo: Sigue tu intuición para que consigas el éxito que estás buscando. El nivel de confianza que inspiran en los demás jugará a tu favor y no deberás dejar pasar esta alternativa de conseguir algo más dentro de la compañía.

Sin empleo: Hay un llamado a trabajo, pero aunque no estés en la lista de candidatos de entrevistar, no desistas y mantente firme. Si no tienes oportunidades, pues búscalas, créalas, pero no te quedes de brazos cruzados.