Horóscopo: El golpe de suerte llegará para estos signos en la primera semana del verano

Solo restan dos días para que la primavera diga adiós y darle paso al solsticio de verano, que iniciará este 21 de junio a las 2.57 pm para el hemisferio norte. Desde este día y hasta el próximo 28 de junio, el Sol le dará gran poder a la suerte para que juegue a favor de los signos de Aries, Géminis, Virgo y Escorpio que estarán más felices que nunca.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Una mujer que es muy importante en tu vida te cuidará al máximo, estará muy pendiente de ti. No le quites la voluntad y permite que aguarde por tu seguridad, porque esto jamás sobra en la vida alguien. Ella hará que cualquier mala vibra que haya cerca de ti se esfume. A esto se le sumará que tu intuición te llevará por el camino correcto que debes seguir con tus ideas, que serán muy acertadas y creativas, y harán que culmines todas las actividades con buen pie en cualquier ámbito de tu existencia.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Ver para creer será tu pensamiento en esta primera semana y precisamente esto será lo que te salvará de caer en algunas trampas o prevenir algunos problemas en tu ambiente de trabajo, ya que te asegurarás de que todo sea como realmente te lo están contando, porque sabes que tienes una gran responsabilidad entre tus manos y es un puesto que alguien está compitiendo contigo para quitártelo. Pero no te preocupes, que tu desconfianza te blindará y continuarás con mucho ánimo y entusiasmo.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

La armonía llegará para darte unos días bastante balanceados y placenteros, porque no solo disfrutarás de ti, sino que podrás hacer una pausa en algunos asuntos que te generan estrés. Dedica estos días a tu cuidado personal, recupera esa parte de ti que se ha ido diluyendo en la cotidianidad al punto que hay veces que no eres capaz de realmente crees que la que ves en el espejo eres tú. Interactúa con la naturaleza y pídele a una amiga que te acompañe. Será muy productivo espiritualmente.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Tendrás la botas y los guantes listos para dar la batalla por obtener ese lugar que quieres, porque realmente eres quien merece estar ahí, has dedicado muchas horas a tu conocimiento para llegar lejos y ahora te vas a destacar. Tendrás un gran plus que otros aspirantes no cuentan y eso tendrá mucho que ver con tu personalidad. Tienes un aura que te hace atractiva y confiable hacia los demás, por lo que tiene ya gran parte del camino recorrido. Enfócate en lo demás.