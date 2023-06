Horóscopo chino: La suerte en el amor brillará al máximo para estos signos este 7, 8 y 9 de junio

Junio llegó para brindar buenas noticias a los signos, en especial a las nacidas en los años del Tigre, Conejo, Caballo, Mono y Perro porque contarán con mucha suerte y algunas conocerán al amor de su vida, mientras que otras lo disfrutarán.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Con pareja: Habrá mucha armonía esta semana en la convivencia con tu novio porque se entenderán perfectamente, será como un baile con mucha coordinación. Sería grandioso que pudieran salir y compartir fuera de casa aunque sea un día.

Soltera: Aunque el amor de tu vida no llegará en esta primera semana de junio, gozarás muchos detu soltería y de la compañía de tus amigas, quienes se siente felices de tenerte de vuelta porque la tristeza estaba acabando contigo.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011

Con pareja: Gozarán de una gran estabilidad que les está permitiendo mirar aún más allá del presente y desea formalizar su compromiso. No te extrañe que por estos días te pidan matrimonio o seas tú quien lo hagas. Será muy hermoso.

Soltera: Un chico de tu pasado se manifiesta de nuevo. Nunca ha perdido las esperanzas en ti porque eres su amor platónico. Si realmente lo deseas, puedes probar a ver qué tal les va, pero con la verdad por delante. Háblale de que solo deseas intentarlo por un tiempo.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Con pareja: Adoras la peculiar forma en la que tu novio te tiene fascinada, porque adoras su intelecto, eso es lo que más te enamora. Eres 100% sapiosexual y compartir esto con él lo hace más interesante. Quizá no sea el más hermoso, pero es el más culto que ha llegado a tu corazón.

Soltera: Estos días son los correctos para conocer a otras personas, relacionarte, pero no para iniciar una relación. Solo date el tiempo y el espacio para conocer más a ese chico, y luego podrás pensar si realmente vale la pena seguir allí o no. No se vale ilusionar a otros.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Con pareja: Vivirás una situación con tu “alma gemela” que te reafirmará que realmente es la persona con quienes deseas envejecer, pues sus acciones no las hace cualquiera. Él también te ama tanto como tú y esa su manera de expresártelo.

Soltera: Tendrás la oportunidad de entablar un vínculo afectivo con una persona bastante divertida que te hará pasar por momentos bastante agradables. Esto te atrapará porque tenías mucho tiempo sin gozar del buen humor como lo harás desde ahora.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Con pareja: Están muy enamorados y se demostrarán todo ese amor que se tienen. Aprovecharán al máximo el tiempo que tienen para estar juntos, porque los compromisos a veces interfieren y les impiden dedicarse al otro como lo quisieran. Lo especial es que traten de salir, despejar su mente y llenarse de las buenas energías de la naturaleza.

Soltera: Vas a tener que hacer un gran sacrificio, cambiar ese aspecto de ti que realmente es el que choca con tus parejas y terminas por quedar sola. No veas en otros los que están en ti. Aprovecha estos días para analizarte. Esta semana será ideal porque todo estará en calma y sereno para meditar como se debe.