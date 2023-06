Horóscopo: Descubre cómo cambiará tu suerte antes de que acabe la primavera el 21 de junio

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Tendrás que concentrarte en tus metas, en lo que deseas lograr porque es muy probable que alguien te llame o trate de captar toda tu atención y tiempo, para que te dediques a hacer algo completamente diferente a lo que deseas.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

No ignores esa intuición o primer pensamiento que te llega cuando se te presenta alguien en el camino o una propuesta porque realmente puede ser la verdadera respuesta que necesitas para concretar proyectos.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Cuida mucho tu garganta, porque los cambios te temperatura pudieran afectar tu voz, que es tu herramienta de trabajo. Además, de comprometer tu salud pulmonar. Toma tus previsiones y verás cómo tu bienestar se mantiene intacto.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Tendrás muchas fuerzas y energías para desarrollar y concretar grandes ideas que te representarán muy bien, lo único que necesitarás es un buen equipo que te respalde y te ayude a conseguir más rápido eso que tienes en mente.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

No confíes es una mujer rubia, porque no es muy sincera y esto es posible que su cizaña busque opacarte para que ella pueda triunfar. Mantente siempre atenta a sus intenciones, porque realmente no son nada buenas.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Alejarte no aliviará el dolor, así que procura retomar el contacto con esos seres queridos con quien rompiste todo tipo de comunicación, ya que no querías causarle aún más tristeza, pero lo hiciste. Acércate, en especial si están lejos y no puedes verlos en persona.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Un encuentro con un hombre contemporáneo contigo te dejará atónita, porque te deslumbrará con todo el conocimiento que tiene. Si te encuentras en una relación, existe la posibilidad de que te haga caer en la tentación de la infidelidad.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Trata de solucionar todas tus cosas en el mismo momento en el que se presentan, no las dejes acumular, pues realmente será bastante complicado para ti ponerte al día y se convertirán en una angustia constante e interminable.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Es una victoria lo que día a día vas a conseguir en tu lucha contra la procrastinación, porque realmente estás poniendo todo tu empeño para cambiar este grave hábito, que se lleva todo tu tiempo y productividad. Sigue así.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Estás teniendo un tema con tu vagina y va muy ligado con la alimentación, así que chequea que ocurre, consulta con tu médico cómo puedes parar todo lo que tienes y luego, si es posible, acude a un nutricionista para que te guíe y recuperes tu salud íntima.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Organiza un encuentro o salida con tus amigas para que se pongan al día con las novedades de cada uno y, aunque tú creas que no tienes nada bueno o nuevo que aportar, pues el mero de verse de nuevo los rostros te hará sentir viva y vas a querer repetir.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Deberás desconectarte porque el estrés está mermando tus energías y afectando tu cuerpo. Si es posible, trata de viajar, estar en contacto con la naturaleza o en un espacio a cielo abierto donde puedas recargar de las buenas vibras.