Horóscopo: la Luna llena cambiará la suerte de 5 signos el primer fin de semana de junio

El segundo semestre del 2023 llegará con una espectacular Luna llena, que brillará con bastante intensidad este 4 de junio y su luz permitirá que la suerte de Aries, Géminis, Leo, Libra y Capricornio cambie durante el primer fin de semana de junio.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril.

Tendrás dos días muy ocupados porque estarás pendiente de los asuntos del corazón. Entendiste que hay que prestarle atención y lo harás ya antes de que sea demasiado tarde. Si estás soltera, comenzarás enfocarte en disfrutar más de ti y de tu tiempo y no gastarás tus energías en tratar de conquistar a alguien y, entonces, será el momento en el que Cupido trabajará para ti. Mientras que si tienes una pareja, solucionarán de la manera más amable posible algo que te tiene muy enojada. Las cosas cambiarán para mejor entre ustedes.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Te darás cuenta que pasas gran parte de tus días dedicado a los demás, ellos y sus asuntos tienen mucha prioridad en ti, mientras que tú quedas rezagada. A partir de este fin de semana ya no será más de esta forma, porque tomarás el primer lugar sin importar lo que lo demás piensen o sientan, ya que no se trata de un pensamiento egoísta, sino es que si tú no te das tu puesto, nadie lo hará por ti. Era un fin de semana de mucho amor propio.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Serán dos días perfectos para conocer gente nueva, que venga a renovar tus energías, que te aporten y dejen buenos momentos. Quieres forzar tus límites y esto será buen punto para comenzar. Estas personas tendrán cada una un poquito de ti y ayudará a visualizarte en ellas. Disfrutarás al máximo y también te permitirá expandirte en materia sentimental, porque es posible que conozcas al amor de tu vida.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

La pasión y la lujuria estarán presentes en estas 48 horas más placenteras de los primeros días del segundo semestre del 2023. La imaginación quedará corta ante las vivencias que tendrás. Ese hombre te cumplirá algunas de tus fantasías y logrará borrar de tu mente cualquier preocupación que te haya bajado el ánimo durante la semana. Goza de estos momentos para que se puedan repetir, porque de lo contrario el cosmos entenderá que no le das el valor que tienen.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Hazle caso a esa voz que te indica que todo mejorará. Las cosas no han sido fáciles en los últimos días, no han salido como esperabas, pero todo esto se revertirá, tendrás nuevas oportunidades para volver a intentar y las proyecciones se darán con un resultado bastante positivo. Pero deberás entender muy bien cuáles ha sido tus fallas y cómo puedes mejorar, una de estas es tu pensamiento, trata de transformarlo en afirmaciones.