Horóscopo chino: 5 signos recibirán un golpe de suerte en el amor a partir del 1 de junio por el ‘gran cúmulo de Hércules’

El cúmulo de Hércules se trata de un conjunto de estrellas, unas 300 mil aproximadamente, que brillan intensamente y ahora están bien posicionadas en la constelación del dios griego y que dará mucha fortuna y abundancia en el amor a los signos del Conejo, Serpiente, Mono, Perro y Cerdo.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011

Serán días grandiosos porque podrás demostrarle a ese chico, sin vergüenza alguna, toda tu personalidad, realmente quién eres, qué te gusta, lo que te molesta y especialmente, cuáles son tus valores y bases que te hacen la mujer que eres. Tu genuinidad dejará maravillado a ese chico, quien ahora estará más enamorado y loco por conocer cada rincón de tu alma, tu mundo y, por supuesto, tú también querrás hacer lo mismo.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013.

Te darás cuentas que donde estás no es el lugar donde debes permanecer y esto será gratificante y grandioso para ti. Nunca es tarde para darse cuenta que es hora de marcharse, de salir del camino de esas personas que no dejan nada positivo en tu vida. Dale gracias a Dios porque pudiste comprender y asimilar el gran mensaje, así como pídele fortaleza para que puedas salir victoria de esta etapa que comenzarás.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Tratarán de inmiscuirte en asuntos de una pareja a la que quieres mucho, pero afortunadamente tendrás una coartada que te respalde y esa mentira solo quedará como la evidencia que dejará esa persona como parte de su plan para dañarte. Siéntete afortunada de contar con unos amigos maravillosos e incondicionales que siempre te apoyan y resguardan de gente inescrupulosa y malvada. Todo volverá a la normalidad y gozarás de un excelente fin de semana con esta pareja.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

¿Qué puede pasar si no te arriesgas? Pues no lo sabes y precisamente eso es lo que debes averiguar durante este mes. Lánzate, pero de una forma muy sublime y sutil, a los brazos del amor y confiesa lo que sientes. Si no te ves en ese plan, pues di indirectas que te ayuden. Ahora bien, si tienes a tu media naranja ya conquistada, solo tendrás que decirle de frente eso que tanto quieres para los dos y que te gustaría experimentar.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Es el mes idóneo para que comiences a ver una vida más estable en cuanto a la relación que tienes con tu pareja, de pasar de nivel y comenzar vivir juntos o casarse, pero conocerlo mucho más a fondo. Ya han afrontado grandes aventuras y situaciones complejas juntos, por lo que la fortaleza y el apoyo que se tienen esta muy sólido. Si te encuentras en la búsqueda de Cupido, no desistas y busca en otros lugares, porque donde estás no hay nadie que se ajuste a ti.