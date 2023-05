Horóscopo: los 5 signos del zodiaco que le cambiará la suerte el último día de mayo

Mayo llega a su fin y esto traerá algunos cambios para ciertos signos zodiacales, que deberán hacer modificaciones, como los nacidos en los signos de Géminis, Cáncer, Libra, Acuario y Piscis.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

No te confíes de todo lo que te dicen, debes de corroborar de que realmente te están contacto algo certero. Contrasta la información con otras personas para que te evites problemas. No dudes en repreguntar, porque de lo contrario es muy posible que alguien quiera aprovecharse de ti y de la confianza que has otorgado. Además, mientras más informada y consciente estés de las cosas más cuesta arriba será dañarte.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

No es momento de dudar, sino de actuar desde la seguridad que has cultivado durante todo estos años. Cree en ti y en tu potencial. Eres una mujer muy astuta y cuando decides ejecutar es porque ya has evaluado todas las opciones, qué es lo que más te conviene y qué es lo que te causa daño. Pero este miércoles quizás los comentarios de algunas personas harán que te cuestiones que desees dar marcha atrás a algo de lo que ya estabas 100% segura.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Entrarás un proceso de metamorfosis, de grandes cambios para mejor y esto te tiene ansiosa, porque has sabido reconocer en la etapa en la que estarás desde este 31 de mayo. Este próximo semestre descubrirás cosas muy importantes dentro de ti, que te ayudarán a sanar esas heridas del pasado y a entender que debes vivir en el ahora. Desde ese momento ya no desperdiciarás ni un segundo de tu vida ni en persona ni situaciones tóxicas.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Eres una mujer muy encantadora y cordial, lo que te abrirá las puertas para un mejor empleo, un ascenso o una forma de mejorar los ingresos económicos a tu hogar. Esa estos mismos dotes para ayudar a alguien cercano a ti que está muy necesitado, porque te hará sentir muy útil, ya que aunque no cuentas con dinero, si con contactos que le tenderán la mano a este ser de tu círculo cercano. Tu brillo opacará a varios.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Tus objetivos los vas a conseguir antes de que culmine el tercer trimestre del 2023, pero también es importante que sepas que para esto deberás comenzar desde este miércoles a desmembrarlos en metas mucho más pequeñas para que se te haga más fácil y asequible. Esta será la única vía, pues la otra en casi un sueño. Contarás con la ayuda de una adolescente o mujer muy joven, que te brindará una perspectiva mucho más fresca sobre lo que deseas y cómo conseguirlo.