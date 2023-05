Horóscopo chino: Protégete de la mala suerte hasta el 4 de junio con estos talismanes

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Tienes que ser prudente con tus palabras porque podrían meterte en problemas y luego vas a querer regresar el tiempo. Si crees que tus comentarios pudieran herir a alguien, entonces, es mejor guardar silencio para el bienestar de todos. Amuleto de la suerte: canela.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Habrá buenas relaciones en el ámbito del amor, ya sea de pareja o de familia, pero la armonía reinará y te traerá calma, porque la semana pasada tus días estuvieron un tanto turbios e influyeron en tu desenvolvimiento con ellos. Amuleto de la suerte: escarabajo.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Tendrás la oportunidad de sorprender a alguien muy especial, así que no lo dejes pasar porque no se sabe cuándo pueda ser la próxima vez. Quizá no sea algo muy grande o costoso, pero esa ser lo valorará demasiado. Amuleto de la suerte: clavos de olor.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011

Se avecinan reencuentros hermosos, que te harán llorar de alegría y llenarán el alma porque podrás abrazar a esa gente que tienes muchos años sin ver. Disfruta de esos días aunque sean cortos, pues son únicos. Llénate de esas energías. Amuleto de la suerte: ramas de eucalipto.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Pregunta muy muy bien antes de hacer un trámite, cerciórate que cumplas con todos los requisitos, que los tienes, porque sino es muy probable que pierdas tiempo, pero sobre todo gran cantidad de dinero, que ahora están necesitando. Amuleto de la suerte: mano de Fátima.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

No discutas con personas que tienen un pensamiento irracional, ya que por más que le digas de frente una gran verdad no la entenderán porque están aferradas a sus creencias, sus fobias y solo empeorará la situación en la que te encuentras. Amuleto de la suerte: llaves.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Hay un hombre que buscar seducirte, pero serás tú quién debas decidir hasta dónde quieres que llegue, porque te atraerá mucho, pero tampoco será muy conveniente para tu vida porque oculta algo, muy probable a otra persona. Amuleto de la suerte: granos de arroz.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Serás sometida a una evaluación y solo deberás responder lo que se te indica, ni más ni menos. No vayas a dar detalles, explicaciones si no te lo piden porque realmente este puede jugar en tu contra. Limítate a responder lo necesario. Amuleto de la suerte: Maneki Neko.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Habrá una reunión de donde saldrán ideas estupendas que te ayudarán a mejorar tus finanzas. No debes faltar, ya que este tipo de encuentro no te atraen mucho, pero esta será especial y te será de gran ayuda en las próximas semanas. Amuleto de la suerte: Ojo turco.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Cuida tu estómago porque hay algunos excesos que se te reflejarán en esta zona del cuerpo. Quizá el mal humor o las preocupaciones se alojen aquí para hacer pasar unos días bastantes malos, con dolores insoportables. Amuleto de la suerte: Mariquita.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Se correrán algunos rumores sobre ti y tendrás dos opciones: o pararlos de una vez por todas, o dejar que cada quien piense lo que desee, porque al final solo te importa lo opinen quienes amas y ellos sabes que eso que se dice no te eres tú. Amuleto de la suerte: atrapa sueños.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Es posible que durante estos días tengas algunos tropiezos en tu trabajo, que las cosas no te salgan como lo esperas y esto te llenará de frustración, pero tendrás que canalizar bien esto este sentimiento para que no dañe más lo que has hecho. Amuleto de la suerte: elefantes.