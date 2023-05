Tarot revelador: el mensaje para activar la suerte para Aries, Tauro y Géminis

En estos días que restan de mayo, los tres primeros signos del zodiaco occidental tendrán algunos desafíos que deberán afrontar para conseguir un equilibrio antes de que cierre el mes. Deben empezar con buen pie junio porque es el mes en el que se termina el segundo trimestre del año y marcará la pauta en la segunda parte del 2023.

Las nacidas en Aries. Tauro y Géminis deberán estar pendiente de las señales para tomar la oportunidad que las llevarán al éxito, así como aferrarse a las creencias para no caer en tentaciones, y analizar el panorama para decir si se ayuda o no a alguien cercano que lo necesita.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

El Mago

Debes estar atenta ante cualquier mensaje o señal que el cosmos te envíe porque este será el inicio de algo grandioso en materia laboral, pues no solo tendrás la oportunidad de destacarte en algo que realmente tienes mucho conocimiento y eres talentosa, sino que además te ganarás el respeto y el reconocimiento de muchos que te subestimaron, ya que pensaron que no tenías mucho para dar.

Además, se traducirá en mejoras económicas para ti y tu familia y, por fin, podrás darle todas esas cosas que están pendientes desde hace algunos años. Tus ideas maravillarán a un grupo importante de personas influyentes, que pueden darte aún más: la opción de independizarte.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

El Sumo Sacerdote invertido

En lo que resta de mayo será necesario que busques alimentar sus buenas creencias, aferrarte a las buenas costumbres que recibiste en casa para que no pierdas el rumbo, porque habrá una persona muy cercana a ti que te tentará con un ofrecimiento bastante atractivo para incrementar tu economía, para hacerla florecer, pero eso no será más que una trampa caza bobos.

Estarás muy vulnerable y deberás buscar el refugio en una mujer sabia, que te guíe con sus consejos. No es necesario que esté presente, porque aún desde la distancia puede brindarte las herramientas para que veas los peligros que la avaricia no te dejará observar.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

La Justicia

Por estos días tendrás que tomar algunas decisiones importantes que has estado evitando, pero que no podrás esquivar por siempre. Lo mejor será encarar y buscar una alternativa en la que todos los involucrados puedan ganar o, al menos, que no pierdan, ni lastime. Tendrás que abogar por alguien muy cercano a ti, pero eso te dará mucha intranquilidad, puesto que no te gusta “poner las manos en el fuego por nadie”.

Analiza realmente la situación, pero no te niegues a a primera. Descubre primero todo lo relacionado y luego sigue tus instintos, que son quienes te dirán la verdad. Así no te quedarás con el sentimiento de poder ayudar y no hacerlo.