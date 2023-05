Horóscopo chino: La Luna en cuarto creciente traerá mala suerte en estos signos

La Luna llegará a su fase de cuarto creciente la noche de este sábado 27 de mayo. El satélite de la Tierra completa cada 29 días sus fases y, a medida que avanza a través de este ciclo, es visible en diferentes momentos del día. La Luna se va moviendo hacia el Este alejándose del Sol en el cielo hasta que la mitad del disco de la Luna está iluminado

Para estas fechas de crecimiento, algunos experimentarán gran fortuna, mientas que otras solo tendrán a mala suerte en sus vida, como las nacidas en los años de la Rata, Conejo, Serpiente y Cabra, porque estará en la constelación de Virgo.

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Es posible le confíes un secreto a alguien equivocado, porque no solo te juzgará y hará sentir mal, por todos los comentarios sutiles, pero hirientes que te dirá, sino también porque una vez que te des la espalda no dudará en contarle a alguien más para buscar apoyo en su posición sobre los hechos. Así que cuida muy bien todo lo que sale por tu boca y verifica tu círculo más íntimo, porque aunque tengan tiempo conociéndose no las hace amiga.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011

Vas a tener que ir buscando un nuevo empleo porque las cosas en tu trabajo no están muy bien, solo que aún no lo han anunciado a los trabajadores. Busca tu red de contacto, actualiza tu CV y en tu tiempo libre mételo en cualquier vacante que te interese, porque es muy probable que seas unas de las primeras en ser despedida. Esto será inminente. No esperes a última hora, pues tienes responsabilidades que cumplir.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013.

La travesura de un niño puede traerte problemas que sino saben canalizar bien lo sucedido. Puede ser que tú seas mediadora y pacífica, pero es posible que la madre del otro niño no y esté dispuesta incluso a golpearte porque no tiene ni una pizca de paciencia. Te ganarás unas enemiga de gratis, mantente vigilante, porque son del tipo de persona que espera que todo esté calmado para soltar el zarpazo y huir sin dejar rastros.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Tu estómago no será tu mejor aliado por estos días, porque será el causante de las constantes visitas al baño y muy probable hasta de la emergencia del hospital. Cuida lo que vayas a comer y toma mucha vitamina C para reducir las probabilidades de contagiarte de algún virus. Además, toda esta falta de bienestar se verá reflejada en tu cuenta bancaria, porque tu empleador negará a pagarte los días que estarás ausente.