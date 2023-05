Horóscopo chino: La conjunción de Mercurio sellará la buena suerte de 5 signos el tercer fin de semana de mayo

Este jueves 18 de mayo, Mercurio tuvo su aparente acercamiento con la Luna poco antes del amanecer lo que trajo muchos beneficios para quienes nacieron en los años de la Rata, Dragón, Caballo, Mono y Cerdo.

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Tendrás de la dicha de contar con una persona que te respaldará en todo momento, especialmente cuando comiences a dudar de ti, pues ella te conoce a la perfección y sabe de tus grandes capacidades. Préstale atención a todas las cosas buenas que dice que ti, y a las malas también porque te suman, ya que te las manifiesta de una manera constructiva. Eres afortunada, porque no todos cuentan con este plus tan maravilloso que los guíe en el camino.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Llegarás sin sufrimientos a este fin de semana, por lo que podrás disfrutarlo como te lo mereces, ya sean en una parranda con tus amigos o colegas, así como pasarlo acostada viendo todas las películas románticas, de acción, terror y de humor que más te gustan. Será genial para “resetear” tu estado de ánimo y recargarlo de energías positivas para empezar la cuarta semana de mayo bien activada.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Has estado preocupada en las últimas por alguien muy cercano que no se dejaba ayudar en sus problemas, pero eso cambiará porque aceptará que tu asistencia. Por ahora tendrás garantizado de que no pasará nada malo, pero tendrás que trabajar mucho para que su situación cambie para bien en las semanas venideras. Dios te mostrará cuál es el mejor camino y a las personas que debes acudir para no dejarlo solo. Confía en tu instinto.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

La prosperidad en tu negocio se multiplicará y saldrás de las viejas deudas, aliviando así la carga que tienes. Los clientes llegarán uno tras otro, para aportar en la liquidez de las financias de la tienda. Repite en los domingos que quedan de mayo el ritual de limpieza con mandarina para que las malas energías que sigan alejando de ti y tu dinero. Colocar un amuleto en la entrada de tu local.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Descubrirás que eres más fuerte de lo que piensas porque serás puesta a prueba por la vida. Quizá sea doloroso, pero aprenderás una grandísima lección de vida, que te cambiará la forma en cómo verás las circunstancias y cómo podrás sacarle provecho a estas. Seres demasiado poderosa y tu energía te dará el empuje que necesitarás. Te convertirás en un gran ejemplo a seguir para quienes te rodean.