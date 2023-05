Todos tenemos un doble y este joven es el ‘clon’ de Peso Pluma: fans lo emboscaron

El ascenso musical de Hassan Emilio Kabande Laija sube cada día como la espuma. Hace tres años era poco conocido en el mundo del espectáculo, pero hoy Peso Pluma, como es conocido por millones de seguidores, se ha convertido en uno de los artistas más codiciados por sus “corridos tumbados”. A sus 23 años ya saborear las mieles del éxito. Es imparable.

Él primero conquistó el norte de México con sus canciones con ritmo regional que combinó con el hip hop y letras bastante subidas de tono, que no dejan nada a la imaginación. Nadie pensó que su carrera hacia la cima fuera tan avasallante que destronó a Miley Cyrus y su “Flowers” del ranking mundial de Spotify. Con “Ella baila sola”, se convirtió en el primer mexicano en llegar a este puesto en la plataforma digital de música.

Doble P se ha convertido en toda una sensación, que lo ha llevado a escenarios como Coachella, a mediados de abril, cuando se lució al lado de Bad Bunny y Becky G. También acudió a los premios Lo Nuestro, donde causó euforia.

Te puede interesar : Peso Pluma derriba barreras y calla bocas sobre dejar de hundirnos entre mexicanos

Este miércoles 17 de mayo a anunció una gira por Estados Unidos y arrasó, al punto de dejar varias plazas en sold out. El tour por 40 ciudad iniciará este 8 de junio en Seattle, Washington. Pero no sin antes cantar en su tierra natal Jalisco, específicamente en Guadalajara.

El “clon” de ‘Doble P’

Su talento y carisma lo hace merecedor del cariño de millones de jóvenes que, incluso, copian su particular corte de cabello y estilo al vestir. Como algunos artistas, ya el cantante mexicano tiene su doble y lo descubrió con causalidad.

Se trata de Daniel Trujillo, un joven que fue sorprendido por un grupo de fanáticos que lo abordaron mientras disfrutaba un partido de fútbol entre los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara y el Celaya, la primera semana de mayo.

Los fans le pidieron al chico que se tomara fotos con ellos y le firmara un par de autógrafos, además de grabar un video saludándolos. El joven fue identificado como Daniel Trujillo no podía creer lo estaba viviendo. Para algunos su parecido en grandioso, pues su contextura, corte de cabello y fisonomía son muy similares; pero otros no opinan lo mismo.

Hasta ahora Doble P no se la pronunciado sobre el curioso hecho. Pero sí lo hizo sobre su presunta vinculación con el narcotráfico: “Yo me dedico a hacer música y lo seguiré haciendo. No se vayan con la finta. La prensa no sabe nada de mi vida, mucho menos de lo que me rodea. No crean todo lo que ven en internet”, dijo el artista en una historia en su Instagram.

El cantante se prepara para dejar todo en el escenario anglosajón.