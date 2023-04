Horóscopo chino: Los 5 signos que verán afectado su empleo por Mercurio retrógrado

Actualmente, Mercurio está en su segundo periodo de retrogradación del año, desde el pasado 21 de abril que además inicio con grandes hechos que lo hacen más intensos, como el eclipse híbrido de sol y la culminación del ciclo de Aries. Todo esto influye negativamente en los signos: Tigre, Serpiente, Cabra, Mono y Perro.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

En definitiva, Mercurio retrógrado causará revuelo en tu sitio de trabajo porque uno tras uno los planes de negocios se caerán por las cosas más absurdas, lo que generará bastante preocupación porque el mes está cerrando en negativo y tus jefes tienen las esperanzas puestas en ti. Claro, ellos están conscientes de que haces un gran esfuerzo, pero ya todo escapa de tus manos. Solo toca reformular las estrategias ver si así obtienen el éxito que buscan, pero esta semana no será.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Los empresa no está pasando por un buen momento financiero, no cuenta con el apoyo de los mayores inversionistas y es muy probable que comience a despedir personal y a quedarse con los esenciales mientras termina por cerrar definitivamente. Tú aún no sabes en cuál grupo te tienen calificada tus jefes, pero sea cual sea el desenlace será el mismo: estarás fuera de la empresa, así que anda buscando trabajo en tus días libres y dale tu CV a tus mejores contactos.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Hay un colega que no tolera ver cómo brillas, todo tu resplandor y carisma lo ciegan, razón por la que te hará añicos la vida, eso le causa mucho placer. Algunos momentos serán verdaderamente un tormento que tendrás que soportar. A súmale que debes estar atenta a cada paso que dar porque puede boicotear todo lo que has hecho. Trata de tener respaldo y no des nada por supuesto y menos esa persona está dentro del grupo al que tienes que responderle.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Hay muchas energías negativas en el lugar en el que estás y pese a que tu estás en otra onda, todo esto contamina tu luz y esta es la razón por la que cuando ya estás a punto de lograr algunas, los planes se te caen. Cuando sientas que esas personas están influyendo con esos comentarios despectivos hacia otros delante de ti, pues huye. Busca una excusa para que puedas salvar la pureza y el balance que tiene tu aura.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Estarás full de trabajo, al punto que te perderás un evento importante para ti y la persona que amas. No sabes qué hacer porque quieres quedar bien en ambas partes, pero no lo conseguirás. No serás ni más productiva, pero sí más ausente que nunca y esa persona ya está cansada de todas las excusas que con frecuencia dices para tratar de librarte de la culpa por fallar. Vas a tener que buscar un equilibrio porque todo está yendo mal y te puedes quedar sin anda.