Afortunados 5 signos con Luna en Cuarto Creciente porque les traerá suerte el 27, 28, 29 y 30 de abril

La Luna cuarto creciente cierra con broche de oro el cuarto mes del año, pues traerá para algunos signos crecimiento y vitalidad.

Esta fase de la luna es ideal para arrancar proyectos nuevos, es el fin de un ciclo y al mismo tiempo la posibilidad de empezar otro. Es ideal para dejar atrás lo que no queremos que nos siga acompañando en este camino de la vida.

Sus energías positivas nos permiten atrevernos a hacer cosas nuevas o algo de lo que en otro momento no fuimos capaces de hacer.

Tauro, Leo, Sagitario, Capricornio y Piscis son los signos que les irá muy bien en todo los negocios y nuevos proyectos que emprendan, así que deben estar preparados para recibir esas energías positivas de la Luna.

Tauro

Como eres de los signos atraídos por la belleza, la riqueza y la comodidad, estarás moviendo todas tus energías en función de sacara adelante los negocios. Tienes que organizarte muy bien y planificar cada paso que darás para lograr todos los objetivos que te has propuesto. El dinero va a llegar, pero debes poner mayor esfuerzo en esos proyectos de los que estás seguro vas a lograr arrancar. No es momento de perder el tiempo.

Leo

Con tu fuerte carácter y tu madera de liderazgo es mucho lo que vas a avanzar para que valoren todo el esfuerzo que le has puesto a tu trabajo. La confianza en ti mismo será el mejor ingrediente para demostrarles a todos que tus ideas y tu plan de negocios es el mejor. Así que prepárate para recibir un buen dinero y piensa muy bien donde invertirlo para incrementar las finanzas. Los astros están a tu favor.

Sagitario

Estás en la semana más afortunada, así que debes aprovechar esa buena energía para organizar los negocios y ponerle tu mayor empeño en sacarlos adelante. Asistirá a reuniones donde aprenderás a mover mejor las finanzas, eso te ayudará con una inversión que quieres hacer y que tiene muy buenas perspectivas a futuro. Recibirás un dinero que pensabas perdido y que de repente te lo entrega. Te viene muy bien para solventar algunas deudas pendientes.

Capricornio

Tu determinación es un rasgo que te lleva a trabajar muy duro para alcanzar las metas que te has propuestos. Prepárate porque todo el esfuerzo que le has puesto a tu trabajo y lo comedido que has sido con las finanzas te traen muy buenos frutos. Recibirás esa recompensa que tanto esperabas y podrás culminar el pago de un bien inmueble que vas a disfrutar en muy poco tiempo.

Piscis

La gran capacidad que tienes para comprender a las personas en un nivel profundo y utilizando la inteligencia emocional, te hacen mejorar el ambiente laboral. Cuando un equipo está contento y tu mantener el liderazgo se logran grandes cosas y eso es lo que tu has hecho. Tus superiores van a recompensar todo tu esfuerzo y te sentirán desahogada para ayudar a la familia.