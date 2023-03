Horóscopo: La mala suerte en el amor llegará para 4 signos con la conjunción de la Luna y Venus

A este viernes 24 de marzo la Luna en su fase creciente estarán en la misma ascensión recta de Venus, en la constelación de Aries. El aparente acercamiento será tanto, que podrá verse a simple vista. Este evento generará cierta influencia negativa en algunos signos como Tauro, Libra, Capricornio y Piscis.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Soltera: Estás súper enamorada de tu chico, pero lo que no sabes es que eres la tercera en la relación. Una persona muy cercana y de tu entera confianza será quien te muestre la cruda realidad. Sin embargo, si deseas comprobarlo por tu cuenta, estás en toda la libertad de hacerlo. Toma las cosas con calma, aunque no sea fácil, y valórate. No mereces estar con alguien que te metió en un lío.

Con pareja: Ya los defectos no son tan “perfectos” como antes, están comenzando a molestar bastante y, por supuesto, las peleas estarán a la orden del día porque ninguno de los dos se tolera, pero tampoco quieren dar el paso para acabar con la relación porque no quieren cargar con ese “peso”.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Soltera: Habrá un malentendido con una de tus amigas que desencadenará una gran pelea, se dirán muchas cosas hirientes. La rabia se apoderará de ustedes y de verdad que tendrás que pararlo para no acabar con todo lo bonito que han construido todos estos años. Si notas que estás a punto de entrar en este juego, pues evítalo.

Con pareja: Los celos están socavando la relación. Tu chico está cansado de que no confíes en él pese a todo lo que te ha demostrado. Ya no haya qué hacer para que te quede claro que eres la única en su vida, pero tus inseguridades parecen que no tienen límites. Sería bueno que acudas a terapia para que te ayuden y tú también tengas una mejor vida.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Soltera: Por los siguientes días es poco probable que inicies alguna relación o conozcas a alguien que te resulte atractivo, por lo que es muy seguro que sientas que tu autoestima disminuya. Que hay algo en ti que no está funcionando y por eso no atraes, pero esto está totalmente alejado de la realidad. Eres súper valiosa y tu espera valdrá oro.

Con pareja: Notarás que ambos están caminando hacia distintas direcciones, ya sientes que no hay un punto en común que los una y esto te pone muy triste porque realmente lo quieres, pero ya no de la misma manera de antes. No encuentras la forma de decirle esto sin herirlo.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Soltera: Admitirás que te enamoraste de esa persona que solo está esporádicamente en tu vida. Ya estás comenzando a sufrir porque sabes que no puedes llegar a nada y esa codependencia emocional te puede dañar si cortas todo de una vez por todas.

Con pareja: Es muy posible que alguien en el trabajo de tu pareja te contacte y te digas ciertas cosas que se rumoran de él allí. Esto te generará mucha ansiedad. Sin duda alguna tendrás que sentarte a conversar con él y encararlo. Solo tú sabes qué tan sólida es la confianza que se tienen o si solo se trata de una mala jugada para hacerte sentir mal.