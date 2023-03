Horóscopo: Amor y suerte para los signos de fuego en la primera semana de primavera

Este martes 21 de marzo inició el ciclo de Aries, un signo de fuego, que está acompañado en este elemento junto a Leo y Sagitario. Coincide con la llegada del equinoccio de primavera, en el hemisferio norte de la Tierra, y el equinoccio de otoño, en el sur. Esta es la razón por la que este signo simboliza los inicios, los nuevos periodos, y del descubrimiento del yo interior.

Los arianos son los primeros en la rueda astral, que es el que se rige por las constelaciones. Pese a que el tiempo y las circunstancia de la vida tienen gran influencia en la personalidad, todos los signos tienen rasgos que los distingue de los otros.

En el caso de Aries, son determinantes cuando realmente desean algo, por lo que no dudan en ir tras sus sueños, pueden ser celosos y egocéntricos, pero también se caracterizan por ser muy creativos y les gusta estar siempre activos. Además, siempre consiguen ver el lado positivo de todo.

Hoy te presentamos las predicciones en cuanto al amor y la suerte tanto para Aries, como para el resto de los signos de fuego: Leo y Sagitario.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Amor: Si estás en busca de tu alma gemela, pues se tendrás la oportunidad de coquetear con hombre bastante atractivo. Ambos se darán la oportunidad de conocerse tras muchos fracasos. Son la esperanza el uno del otro. Pero si estás en pareja, es posible que inicies un periodo de mucha calma, en la que conocerán otros aspectos interesantes de cada uno, lo que permitirá unirlos más.

Suerte: Hay posibilidad de que se dé ese proyecto o negocio por el que tanto has luchado. La constancia y dedicación que has tenido está siendo visible para las personas pertinentes. Solo están esperando el momento correcto para ofrecerte algo acorde a tu experiencia y conocimiento.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Amor: Si eres solteras, experimentarás la pasión desenfrenada con un hombre de tu trabajo, a quien desde hace algún tiempo lo estás mirando. Se dará cuenta y serás correspondida. Pero cuidado, porque no será nada formal. Pero si estás comprometida, hay una lucha de poder dentro del hogar que puede traer algunos roces subidos de tono, por lo que tendrán que sentarse a conversar. No son enemigos, son pareja.

Suerte: Hay que tener cuidado con los ofrecimiento muy buenos que pudieran hacerte, recuerda que las estafas están a la orden del día. Incluso, a veces suelen ser en cadena y ese amigo que está tratando de meterte en el negocio también está siendo víctima.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Amor: Las cosas no cambiarán para ti que no tienes a alguien a tu lado. La soltería seguirá siendo parte de ti, pero no lo tomes como algo malo, sino como un periodo para encontrarte y disfrutarte. Experimentar esas cosas que no te atrevías a hacer. Mientras que si estás acompañada, estos siete días tendrás que sentarte a conversar porque hay muchas cosas que no toleras y ya estás a punto de estallar y pasarte a la otra acera.

Suerte: Crecen las posibilidades de que te reencuentres con alguien de tu pasado, que te conectará con alguien que tienes grandes influencias. Todos ellos te ayudarán a que tengas más visibilidad en el campo laboral y puedas cambiar de plaza.