Horóscopo chino: el amor le sonreirá a estos signos con la lluvia de estrellas Normínidas

La Tierra está cruzando la órbita del cometa de C1490 Y1, conocido como Kiess, lo que provocará que se produzca la lluvia de estrellas Normínidas este 15 de marzo, evento astronómico que se visualizará desde cualquier punto del planeta que no esté afectado por la contaminación lumínica, según portales especializados en astronomía.

Este espectáculo traerá fortuna en el amor para algunos animales del horóscopo oriental, como para el Buey, Conejo, Dragón, Cabra y Mono.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Soltera: Hay acercamiento con un hombre intelectual a quien sacarás de su zona de confort y esto le resultará bastante atractivo. Quedará deslumbrado con lo que tienes para mostrarle. Quedarán atrapados en la magia del amor.

Comprometida: Las tensiones entre los dos desaparecen tras una conversación bastante sincera, en el que los dos desnudarán su alma. Se dirán cosas bastante estremecedoras. Sabrás que, sin importar lo que pase, si deciden continuar o no en un futuro lejano, siempre contarán el uno con el otro.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011

Soltera: Ese sentimiento fortuito hacia un hombre con quien tienes sexo ocasional está empezando a cambiar y esto te tiene muy pensativa porque esto no estaba dentro de trato. No te preocupes, que no eres la única. A él también le falta poquito para enamorarse de ti.

Comprometida: Llegarán a un acuerdo que los beneficiará a ambos. esto será un pacto en el que se prometerán tener al menos dos veces al mes un tiempo solo para ustedes. Será para darle un aire a la relación.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Soltera: Aunque el plano sentimental no cambiará, si habrá mucha felicidad al lado de amigos, que por estos días estarán tu lado y se divertirán demasiado. Recordando buenos momentos y aunque estén dispersos, es posible que alguno aparezca y te sorprenda.

Comprometida: El disfrute sexual se reactivará. Te sentirás mucho más atractiva y serás tú quien busque que la magia del placer se manifieste. Serán unos días de mucha intensidad, donde los juegos eróticos serán los protagonistas.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Soltera: Por fin descubrirás quién ese admirador secreto que te tiene cautiva con sus gestos. Lo importante es que sepas apreciar todo lo que ha hecho por ti, quizá no termine en una relación amorosa, pero sí en una excelente amistad.

Comprometida: Iniciarán un proyecto junto, será un objetivo que los entusiasmará mucho, pero sobre todo los unirá aún más desde todas las perspectivas: como novios, amigos, compañeros de trabajo y socios.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Soltera: Un hombre con un sexappel irresistible te hará temblar y harás cosas que no pensaste que algún día harías. Quedarás asombrada contigo, pero lo disfrutarás mucho. Además, que no están en busca de un compromiso ahora.

Comprometida: Llegará a la vida de ustedes una pareja que les hará vivir buenos momentos, saldrán en cuarteto y esto los hará sentir muy bien porque no habían tenido la oportunidad de compartir con otras personas de esta forma.