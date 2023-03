Horóscopo chino: activa la suerte con estos colores del 13 al 17 de marzo

Los colores de la suerte Foto de The Wonder Alice en Unsplash

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Una mujer a quien aprecias mucho necesita de ti, de tus palabras porque está viviendo momentos penosos que la tienen sumergida en el desanimo. Así acude a que tu amiga, aunque no solicite tu ayuda, pero ella agradecerá mucho tu presencia. Color de la suerte: morado.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

El cansancio se apoderará de ti y es solo una de las formas que el cuerpo tiene para gritarte que debes moderar tu ritmo de vida porque ya no puede ir a la par de tus ganas por hacer todo y al mismo tiempo. Aprende a delegar y organízate. Color de la suerte: gris.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Es posible que debas dejar tu trabajo o alguna de las actividades que te generan ingresos extras para que puedas conservar tu salud. Tendrás que pensar muy bien las cosas o encontrar algo nuevo qué hacer que no resulte tan desgastante como lo que haces ahora. Color de la suerte: marrón.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Te pasarán un dato muy interesante sobre cómo gastar menos o cómo hacer que el dinero que tienes te dure más tiempo, escucha con atención a lo que te dirán, pero antes de tomar cualquier decisión, debes ser muy perspicaz para que no caigas en trampas. Color de la suerte: fucsia.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Tienes que aprender que hay cosas que no puedes resolver y que además te están haciendo daño. Debes soltar eso para puedas hallar el balance que requieres. Te estás acabando poco a poco por una situación que a los protagonistas ni les duele. ¡Suéltalo! Color de la suerte: verde menta.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Crees que estás sola, pero es que no te has dado cuenta a todas esas personas nobles que tienes a tu alrededor y que te ha tendido la mano en varias oportunidades, pero estás tan enfocada en los problemas que no lo notaste. Color de la suerte: blanco.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Nada es para siempre y eso incluye a los amigos, quizás atravieses por un duelo, pues crees haber perdido una amistad, pero es que no has notado que solo se trata el cierre de un ciclo y el inicio del otro en el que compartirás con nuevas personas. Color de la suerte: canela.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Por fin conseguirás que todo marche muy bien en tu vida y esto se lo debes al cambio que diste el año pasado en tu forma de ver el mundo, pero sobre todo de agradecer por cada cosa que tienes y que te falta, pues estas ausencia te han enseñado a valorar. Color de la suerte: anaranjado.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Serán días de descanso tras ese arduo trabajo que realizaste y que consumió parte de tus energía. Si tienes familia, conversa con ella para que te dé un tiempo fuera y te permita gozar de unas horas de un sueño reparador en la comodidad de tu hogar. Color de la suerte: rojo.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Hay un asunto del pasado que te impide avanzar, en especial en el tema del amor. Si tienes pareja, es probable que te esté trayendo problemas, pero si tu corazón está solo, esa sea la razón por la que no estás hallando a la persona indicada. Color de la suerte: negro.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Quítate ese miedo a mostrar tus sentimientos, tus vulnerabilidades, tu propio corazón te indicará quienes son las personas correctas con quienes podrás ser genuina. Solo hazle caso a tu intuición. Esto será bienvenido para estas personas que te consideran especial. Color de la suerte: amarillo.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Un chisme sobre ti comenzará a rondar a tu alrededor y es posible que seas la última enterarte, pero no te desgastes en encarar a esta persona que su fin último es exactamente ese: la confrontación para humillarte como desea. La mejor pelea es la que se evita. Color de la suerte: celeste.