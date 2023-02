Madeleine McCann: así es la vida de la joven polaca que asegura ser la niña desaparecida (FOTOS)

La desaparición de Madeleine McCann es uno de los misterios más grandes sin resolver y aunque han pasado 15 años, la policía y los padres de la niña aún mantienen las investigaciones abiertas.

Con la reciente aparición de una joven polaca llamada Julia Faustyna (aunque no es claro si su apellido es Wendell o Wandelt), que clama ser la niña perdida, los McCann accedieron a realizarse una prueba de ADN. Faustyna actualmente tiene 21 años y aunque ‘Maddie’ debería tener 19, ella alega que todos sus datos pueden no ser correctos ya que no cuenta con un acta de nacimiento.

¿Por qué la chica polaca asegura ser Madeleine McCann?

A través de la cuenta de Instagram @iammadeleinemccan, la mujer polaca ha contado su historia, revelando que fue secuestrada en Portugal cuando era pequeña. Asimismo ha compartido imágenes con supuestas similitudes con Maddie como el coloboma del iris, cicatrices y lunares en los mismos puntos. Julia también alega haber encontrado un gran parecido físico con el señor Gerry McCann, padre de la niña.

Por supuesto esto se ha prestado a que internautas saquen sus propias conclusiones y teorías sobre Julia y Maddie. Mientras algunos apoyan a la joven, otros aseguran que no se parece en nada y que su historia está tan llena de inconsistencias como el caso en general.

“Tengo ojos similares, forma de cara, orejas, labios, tenía el espacio entre los dientes”, escribió en una publicación. “Necesito saber la verdad. Necesito una prueba de ADN y necesito hablar con los padres de Madeleine. ¡Ayúdame!”.

La vida de Julia Faustyna

Julia es una estudiante universitarua de medicina en Wroclaw. Según cuenta en una publicación, es adoptada, vive en Alemania y vivió toda su infancia siendo abusada, presuntamente por el padre de Martin Ney, uno de los sospechosos en el caso de Madeleine.

En otra imagen, Julia dice que no tiene memoria de la mayor parte de su infancia pero que uno de los recuerdos que tiene es “muy fuerte” ya que estaba de vacaciones en un lugar cálido donde había playa y edificios con apartamentos. “Recuerdo que vi tortugas en la playa era una pequeña bahía. Vi tortugas y había otros niños y trataron de tocarlas. No veo a mi familia en este recuerdo”, escribió.

“Tuve una infancia traumática, pero apenas recuerdo nada de menos de 7 años. Las cosas que algunas personas esperan que recuerdes son ridículas. El cerebro está diseñado para bloquear los recuerdos dolorosos para ti. Es un mecanismo de afrontamiento”, reclama Julia.

La joven reveló que decidió comenzar a sospechar de que sus padres no son en realidad sus padres y acusa que se niegan a enseñarle su certificado de nacimiento.

Madeleine McCann tenía solo tres años cuando desapareció de un apartamento durante las vacaciones de su familia en Praia da Luz, Portugal, en mayo de 2007. Estaba en la misma habitación que sus hermanos mellizos mientras sus padres, Kate y Gerry McCann, salieron a cenar con unos amigos en un restaurante cercano.

Cuando Kate fue a ver a sus hijos alrededor de las 10 de la noche, descubrió que Maddie había desaparecido de su cama. La puerta y la ventana del dormitorio estaban abiertas. De inmediato se iniciaron las investigaciones, poniendo pancartas con su rostro por todas partes y ofreciendo una jugosa recompensa. Nunca se encontró a la niña pero desde entonces más de una mujer han afirmado ser ella en los últimos años.

Mientras las autoridades portuguesas como las británicas siguen dando por “desaparecida” a Madeleine McCann, la Fiscalía de la ciudad de Braunschweig (Alemania), que investiga a Christian B. por su implicación en el célebre caso, considera desde 2020 que la la chica está muerta.