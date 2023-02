Fechas claves de la numerología para febrero 2023 y 3 rituales para atraer la fortuna

Este mes resulta sumamente importante para arrancar bien el año, por lo que es bueno ver que tiene para mostrarnos la numerología en febrero de 2023.

Y es que esta es una oportunidad para que puedas aprovechar la energía de los números para obtener el bienestar espiritual, material y emocional que buscas. Eso sí, también con mucho cuidado ante las señales de alerta.

Fechas claves numerología febrero 2023

Febrero se presenta ante nosotras representado por el número 9, que se asocia al final de los ciclos y por consiguiente, el comienzo de nuevos retos. Es importante ser paciente y tolerante ante los cambios que puedan presentarse y sobre todo, estar muy atentas al desenlace de lo que esté ocurriendo, ya sea en nuestro trabajo o vida amorosa.

19 de febrero de 2023

¡Feliz domingo! Un día de tranquilidad en casa siempre es bueno para reflexionar y limar asperezas. Si tienes algún problema familiar que puedas aclarar hablando, no deberías esperar más allá de esta fecha. ¡Todo va a salir bien!

Si necesitas una ayuda extra, una vela azul puede ayudar a que fluya la comunicación en el hogar y colaborar a que se acaben esos desencuentros que tan agobiantes pueden resultar.

20 de febrero de 2023

Así como no hay dos sin tres, no hay 19 sin 20. Y más si seguimos la onda de la comunicación, tan importante para lograr nuestros más ansiados objetivos. Si hay disconformidades o asuntos pendientes fuera de la familia o que no hayas podido atender el día anterior, tienes una segunda oportunidad.

Al finalizar el día, independientemente lo que ocurra recuerda poner en práctica el ritual del agradecimiento. Ya sea con velas, gemas o solo con tus manos, da las gracias a la vida por las cosas buenas que te ha dado. Eso te dará la serenidad para abrir una nueva etapa con la paz que ello requiere.

27 de febrero de 2023

Si ya cerramos ciclos, un día antes del fin del mes es el momento idóneo para poner en marcha nuevos proyectos. Este día tiene una energía especial para aprender, así que busca algo en lo que te interese crecer y comienza a estudiar. Quizás para marzo, estés lista para el siguiente paso.