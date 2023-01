Horóscopo: Los 5 signos que verán afectada su fortuna antes del 31 de enero

La mala suerte acompañará a cinco signos del zodiaco durante estos días, como lo son las nacidas en Aries, Cáncer, Leo, Libra y Capricornio, quienes tendrán que cuidar sus finanzas y las palabras que salen de su boca para evitar problemas.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Las peleas con tu pareja, tus padres o amigos serán parte del día a día de esta semana. La tolerancia será cero, nula y todo será motivo de discusión, por lo que el hogar se convertirá en un campo de guerra. Tu mal humor dentro del hogar hará que la productividad decaiga y también te ganes un insulto o un regaño dentro de tu trabajo. Así que tendrás que calmarte y callar si no tendrás nada bueno que decir.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Hay fuga de dinero por objetos usados y prestados que se romperán. Tendrás que pagar y al final te quedarás sin anda porque ni siquiera el objeto malogrado se podrá reparar. Así que esta semana debes tener sumo cuidado con las cosas que pides prestadas. Lo ideal será que trates de hallar soluciones sin que recurrir a esta practica. Además, que puede traer cierto distanciamiento con el propietario por el gran valor sentimental que tiene el equipo.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Tu poca empatía para decir las verdades te meterá en un lío del que te costará zafarte, es muy probable que trastoque tu reputación y que después nadie voltee a verte o desee compartir contigo porque no aprueban la forma en cómo constantemente manifiestas tus pensamientos. Esto puede llevarte a que te quedes solas si realmente no reflexionas sobre lo que haces. Recuerda que no todo el mundo tienen el mismo sentido del humor que tú, ni el modo de pensar.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Las deudas son las que están acabando con el balance que traías hasta noviembre del año pasado. Es por esto que no ves que el dinero te alcanza. Estos días serán duros porque si quieres que todo vuelva a la normalidad tendrás que llevar una vida muy muy muy austera por esta semana, para que no caigas en el círculo vicioso de prestar dinero. Además, esto retrasa los otros compromisos que adquiriste hace un año.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

En el trabajo te darán una noticia que no será nada agradable porque influye directamente en la economía de tu hogar. Es probable que estés sin trabajar ni recibir paga por unos 20 días , situación que complica cumplir con tus responsabilidades mensuales. Conversar con tus superiores para encontrar una alternativa dentro de la compañía que te permite devengar algún dinero durante este tiempo. También puedes verlo desde otro punto de vista: la oportunidad para buscar otro empleo que sea mejor.