Horóscopo: los colores de la suerte para usar en la cuarta semana de enero

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Hay algo que te inquieta y estará relacionado con un niño muy cercano a ti. Pese a que puedes hacer algo, lo mejor será tomar distancia y ver todo desde lejos porque puedes meterte en un gran problema por querer ayudar. Si nota algo avisa a las personas competentes. Color: verde.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Hay cosas que se escaparán de tus manos y tendrás que dejarlas fluir porque de lo contrario te desgastarás, malgastarás las energías en algo que no estará en ti encontrarle una salida. Solo tienes que esperar que sea el tiempo el que le dé respuesta. Color: blanco.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Estarás muy animada por estos días, pues durante el fin de semana limpiaste tu aura, te liberaste de esas vibras que te tenían con los ánimos por el piso. Tu buen humor contagiará a otros que estaban como tú. No dejes de sonreír y disfrutar de los momentos. Color: gris.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Las preocupaciones por cómo va marchando tu situación amorosa está cobrando gran parte de tu atención y distrayéndote en los asuntos laborales. Tendrás que resolver esos temas pendientes, porque no puedes seguir arrastrando las incomodidades. Color: anaranjado.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Llegó el momento de sacar todo aquello que ya no usas, que no te queda, que está deteriorado. Darle

circulación a las energías que están en tu hogar. Si no sales de esto, cómo pretendes que llegue la prosperidad, que las oportunidades sean tuyas. Color: rojo.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Serás como el ave fénix y resurgirás, te sentirás fortalecida tras haber pasado por una circunstancia dolorosa y que te marcó para toda la vida. Te has convertido en ejemplo para las mujeres cercanas

a ti. Dame un fuerte aplauso por no permitirte quedarte en el hoyo. Color: negro.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Las flechas de Cupido están buscándote, pero parece que tú no estás muy interesada en tener una pareja en estos momentos o estás exigiendo demasiado. No se trata de ser inconforme, pero tampoco una exagerada, que desea a alguien perfecto cuando tú no lo eres. Color: rosado.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Recibirás buenas noticias económicas. Es probable que recibas un dinero que no estabas esperando

y con esto podrás salvar lo que resta para finalizar el mes. Agradece y comparte algo con los más necesitados para que se te multiplique o te rinda el dinero. Color: coral.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Por los temores te estás perdiendo de cosas fascinantes de la vida. Debes poner de tu parte, arriesgarte, conocer, explorar, pero resulta necesario que salgas de donde estás porque no aportas nada nuevo a tu vida y el tiempo corre. Color: turquesa.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Las cosas que planeaste con mucha anticipación no saldrán como lo esperas, sino, mejor. Pero todo esto será gracias a las acciones que han estado realizando con otras personas en los últimos meses. Este será un regalo que el universo te enviará. Color: celeste.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Estarás muy sensible por estos días porque extrañas a morir a tu familia, a un ser querido. Vive tu momento, no lo reprimas porque eso te hace más daño. Puedes compartir con amigos todo lo que sientes y así ellos podrán brindarte un abrazo caluroso. Color: amarillo.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo.

Hay que rectificar la forma como estás llevando la crianza de tu hijo o alguien cercano. Hay muchos malos hábitos con ese pequeño que están afectando su salud y desarrollo. Lo mejor será cambiar los patrones para no arrepentirse en un mañana. Color: plateado.